Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Linha especial de ônibus começa a operar em Salvador nesta sexta (5)

Itinerário terá 35 viagens diárias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00

Ônibus
Ônibus Crédito: Divulgação/ Ascom | Semob

A partir desta sexta-feira (5), entra em funcionamento a Linha 2512 – Lapa x Natal de ônibus em Salvador. A rota especial foi reativada para reforçar o transporte público no Centro Histórico de Salvador durante o período de festas de fim de ano. A linha ficará em funcionamento até o dia 6 de janeiro de 2026.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), serão 35 viagens diárias. O veículo circulará das 17h30 à 0h, passando pela Lapa, Tororó, Vale dos Barris, Politeama, Gamboa, Contorno, Comércio, Ladeira da Montanha, Carlos Gomes, Avenida Sete e retornando à Lapa. Todos os veículos da linha estarão decorados e com iluminação temática. Outros modais também terão atendimento reforçado em decorrência das festividades.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
1 de 37
Antigos bondes de Salvador por Reprodução

A frota estará posicionada na Plataforma C da Estação da Lapa e, ao deixar o terminal, cumprirá o seguinte itinerário: Tororó, Vale dos Barris, Rua Clóvis Spinola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Gamboa de Cima, Avenida Lafayete Coutinho, Praça Cairu, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes (retorno antes da Casa d'Itália), Avenida Sete de Setembro, Rua Politeama, Rua Politeama de Cima, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Avenida Vale dos Barris, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris e Estação da Lapa.

Funcionamento do transporte

Ascensores:  Para reforçar a mobilidade entre Cidade Alta e Cidade Baixa, os ascensores públicos também funcionarão com gratuidade total, sem cobrança de tarifas, durante todo o Natal Salvador. Os horários serão:

  1. Elevador Lacerda - Segunda a sexta: das 06h30 às 22h |  Sábados, domingos e feriados: das 07h às 22h | Nos dias 05, 13, 14, 20 e 21, o funcionamento será estendido até 23h, em função das paradas natalinas;
  2. Plano Inclinado Gonçalves - Segunda a sexta: das 07h às 18h | Sábado: das 07h às 13h;
  3. Plano Inclinado do Pilar - Segunda a sexta: das 07h às 17h30;
  4. Elevador do Taboão - Segunda a sexta: das 07h às 17h30 | Sábado: das 07h30 às 13h30;
  5. Plano Inclinado Liberdade–Calçada - Segunda a sexta: das 06h15 às 18h15 | Sábado: das 07h às 13h.

Táxi e Mototáxi: Para quem optar por transporte individual regulamentado, haverá áreas de embarque específicas para táxis e mototáxis nos seguintes locais:

  • Rua José Gonçalves;
  • Rua do Tijolo;
  • Rua Carlos Gomes (Castro Alves)

Tags:

Salvador Ônibus Natal

Mais recentes

Imagem - Mais de mil mudas de espécies nativas serão distribuídas gratuitamente em Salvador; saiba como conseguir

Mais de mil mudas de espécies nativas serão distribuídas gratuitamente em Salvador; saiba como conseguir
Imagem - Trânsito na Cidade Baixa sofre alteração na próxima semana; confira mudanças

Trânsito na Cidade Baixa sofre alteração na próxima semana; confira mudanças
Imagem - Caso Zigomar: como um Z riscado na parede levou a um dos crimes mais brutais da Bahia

Caso Zigomar: como um Z riscado na parede levou a um dos crimes mais brutais da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
03

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
04

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo