Praia brasileira é eleita uma das melhores do mundo; confira ranking

Brasil tem apenas um representante na lista

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:10

Ipanema
Ipanema Crédito: Reprodução / Unsplash

A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi eleita uma das melhores do mundo, segundo o ranking anual da Tripadvisor, publicado na última terça-feira (17). A praia carioca ocupa a 23ª posição e é a única do país a aparecer na lista de 2026.

Em primeiro lugar está a Isla Pasión, localizada ao norte de Cozumel, no México. O destino é conhecido por suas praias de areia branca, águas azul-turquesa rasas e atmosfera tranquila. A pequena ilha é acessível principalmente por passeios de barco ou lancha e conta com estrutura de beach club, manguezais e opções de esportes aquáticos.

As melhores praias do mundo

1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor
2ª. Praia de Elafonissi (Creta, Grécia) por Tripadvisor
3ªLagoa de Balos (Creta, Grécia) por Krzysztof Dubiel/ Unsplash
4ª. Eagle Beach (Palmeira, Aruba) por Divulgação/Aruba Tourism Authority
5ª. Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal) por Wirestock/Freepik
1 de 5
1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor

Veja lista das melhores praias do mundo:

Isla Pasión (Cozumel, México)

Praia de Elafonissi

Lagoa de Balos

Eagle Beach

Praia da Falésia

Banana Beach

La Jolla Cove

Praia de La Pelosa

Praia de Manly

Boulders Beach

Praia de Falassarna

Platja de Muro

Praia de Tobacco Bay

Praia de Paleokastritsa

Praia do Kite

Praia de Kelingking

Clearwater Beach

Spiaggia dei Conigli

Bondi Beach

Playa de Maspalomas

Poipu Beach Park

Praia de Palombaggia

Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil)

Spiaggia La Cinta

Praia

