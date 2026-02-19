Praia brasileira é eleita uma das melhores do mundo; confira ranking

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:10
A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi eleita uma das melhores do mundo, segundo o ranking anual da Tripadvisor, publicado na última terça-feira (17). A praia carioca ocupa a 23ª posição e é a única do país a aparecer na lista de 2026.
Em primeiro lugar está a Isla Pasión, localizada ao norte de Cozumel, no México. O destino é conhecido por suas praias de areia branca, águas azul-turquesa rasas e atmosfera tranquila. A pequena ilha é acessível principalmente por passeios de barco ou lancha e conta com estrutura de beach club, manguezais e opções de esportes aquáticos.
As melhores praias do mundo
Isla Pasión (Cozumel, México)
Praia de Elafonissi
Lagoa de Balos
Eagle Beach
Praia da Falésia
Banana Beach
La Jolla Cove
Praia de La Pelosa
Praia de Manly
Boulders Beach
Praia de Falassarna
Platja de Muro
Praia de Tobacco Bay
Praia de Paleokastritsa
Praia do Kite
Praia de Kelingking
Clearwater Beach
Spiaggia dei Conigli
Bondi Beach
Playa de Maspalomas
Poipu Beach Park
Praia de Palombaggia
Praia de Ipanema (Rio de Janeiro, Brasil)
Spiaggia La Cinta