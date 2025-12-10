Acesse sua conta
Fernanda Montenegro encanta com último filme da carreira; veja trailer

Atriz participa de comédia ao lado de amigos, como Ary Fontoura, e outros nomes do cinema nacional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:09

Fernanda Montenegro anunciou aposentadoria
Fernanda Montenegro anunciou aposentadoria Crédito: Reprodução | YouTube

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro foi aclamada pelos fãs nas redes sociais nesta quinta-feira (10) após o lançamento do trailer de “Velhos Bandidos”, que marca sua aposentadoria dos cinemas.

Com elenco com nomes como Ary Fontoura, Vladimir Brichta, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos, o filme é dirigido por Cláudio Torres, filho caçula da atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar, e chega aos cinemas em 2026.

Na comédia, Fernanda interpreta Marta, uma bandida que planeja um assalto a um banco com a ajuda do marido Rodolfo, papel de Ary Fontoura. Ainda se juntam a eles, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, formando um grupo desastrado.

No entanto, o quarteto entra na mira de um investigador experiente da polícia, vivido por Lázaro Ramos. O elenco ainda tem como Reginaldo Faria, Vera Fischer, Teca Pereira, Hamilton Vaz Pereira, Tony Tornado, Laila Garin e Nathalia Timberg.

“Velhos Bandidos” será lançado no dia 5 de março de 2026. O filme representa um grande marco da carreira de Fernanda Montenegro, que em 2025 anunciou a aposentadoria após mais de 80 anos dedicados à arte e à dramaturgia brasileira.

Fernanda Montenegro

