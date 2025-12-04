Acesse sua conta
Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio

Com quatro andares, o imóvel é um verdadeiro refúgio de luxo em Greenwich Village.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 06:20

Crédito: Reprodução/COMPASS

A antiga mansão de Gisele Bündchen, em Nova York, voltou ao mercado e está avaliada em 16,9 milhões de dólares (cerca de R$ 91,7 milhões). O imóvel, que a top brasileira comprou em 2005 por 5,8 milhões de dólares, já havia sido vendido no ano passado, e agora retorna à lista de propriedades de luxo disponíveis para compra.

Localizada no icônico bairro Greenwich Village, símbolo do movimento de contracultura nova-iorquino, a casa tem 475 metros quadrados distribuídos em quatro andares e conta com elevador, sete lareiras, cozinha de chef e dois níveis de áreas externas. A arquitetura mistura elegância e conforto, com tetos altos, portas francesas, janelas amplas e acabamento sofisticado.

De acordo com a empresa imobiliária COMPASS, responsável pela venda, o imóvel oferece jardins interno e externo e é cercado por altos muros que garantem privacidade, algo essencial para celebridades como Gisele.

O destaque vai para a suíte principal, que ocupa um andar inteiro da casa e inclui um banheiro de luxo descrito como “o spa dos seus sonhos”, com banheira de hidromassagem, chuveiro espaçoso e lareira.

Segundo o New York Post, a übermodel, que hoje vive na Flórida, deixou o endereço nova-iorquino para trás, mas o charme e a imponência do imóvel continuam chamando atenção de quem busca um lar de estrelas.

