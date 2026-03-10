Acesse sua conta
Quem era Sávio Martins, cantor que morreu aos 27 anos em acidente na Bahia

Artista de Juazeiro integrava o grupo musical Stillus.com e morreu após um acidente de moto na BA-510

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:32

Sávio Martins
Sávio Martins Crédito: Reprodução

O cantor Sávio da Cruz Barroso, de 27 anos, que morreu após um acidente de moto no norte da Bahia, era integrante da banda Stillus.com, grupo musical de Juazeiro conhecido por apresentações na região.

Sávio morreu na madrugada do último domingo (8), após um acidente de trânsito na BA-510, no trecho entre os municípios de Juazeiro e Sobradinho. De acordo com a Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Juazeiro, ele conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um poste no canteiro central da via. Quando os policiais chegaram ao local, o cantor já estava sem vida.

Natural da região, Sávio era conhecido no meio musical local por integrar a banda Stillus.com, com a qual se apresentava em shows e eventos. Nas redes sociais, acumulava pouco mais de 3 mil seguidores, e sempre divulgava vídeos do seu repertório, como os clássicos Assunto Delicado e Fala pra Mim, ambas de Thiago Aquino.

Rei da sofrência, ele deixou amigos, fãs e familiares devastados com sua partida precoce. "Menino de coração puro", disse uma amiga. "Que notícia horrível, parece mentira", comentou outro seguidor.

Em uma publicação, o perfil oficial da banda afirmou que recebeu a notícia com pesar e prestou solidariedade aos familiares e amigos do cantor. “Com profundo pesar, registramos nossos sentimentos pela perda do nosso grande artista. Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e serenidade. Que as lembranças deixadas tragam conforto aos corações”, diz a nota.

Um amigo também publicou uma homenagem nas redes sociais. “Queria tanto que fosse mentira, irmão... Você era uma pessoa do bem, maninho, cheio de sonhos... Que Deus te coloque em um bom lugar”.

O corpo do cantor foi sepultado nesta segunda-feira (9), no Cemitério do Bairro João Paulo II, em Juazeiro.

