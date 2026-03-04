BRASIL

Daniel Vorcaro planejou 'assalto' para 'prejudicar violentamente' jornalista Lauro Jardim

Dono do Banco master foi preso nesta quarta-feira (4).



Publicado em 4 de março de 2026

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que há indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro determinou que o um assalto ou cenário similar fosse forjado para "prejudicar violentamente" o colunista do GLOBO Lauro Jardim. Dono do Banco master foi preso nesta quarta-feira (4).

De acordo com o ministro, o objetivo do plano era “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.

Na manhã desta quarta-feira (4), o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, declarou ser ele o alvo das conversas citadas na decisão do ministro. "Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele", diz Vorcaro, ao que Mourão responde: "Vou fazer isto."

Em outra troca de mensagens, Vorcaro afirma: "Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", referindo-se ao jornalista.

Em seguida, Mourão pergunta: "Pode? Vou olhar isso", e Vorcaro confirma: "Sim."

Em nota, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifestou solidadiedade ao jornal O Globo e ao jornalista. Também expressou repúdio às intenções criminosas.

"A tentativa de intimidar um profissional de imprensa por meio de violência constitui ataque inaceitável à liberdade de expressão. Métodos dessa natureza, próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem a mais firme rejeição da sociedade brasileira", diz trecho da nota.