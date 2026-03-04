Acesse sua conta
Daniel Vorcaro planejou 'assalto' para 'prejudicar violentamente' jornalista Lauro Jardim

Dono do Banco master foi preso nesta quarta-feira (4).

  Millena Marques
  Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:06

Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro Crédito: Reprodução

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que há indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro determinou que o um assalto ou cenário similar fosse forjado para "prejudicar violentamente" o colunista do GLOBO Lauro Jardim. Dono do Banco master foi preso nesta quarta-feira (4).

De acordo com o ministro, o objetivo do plano era “calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”.

Na manhã desta quarta-feira (4), o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, declarou ser ele o alvo das conversas citadas na decisão do ministro. "Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele", diz Vorcaro, ao que Mourão responde: "Vou fazer isto."

Em outra troca de mensagens, Vorcaro afirma: "Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", referindo-se ao jornalista.

Em seguida, Mourão pergunta: "Pode? Vou olhar isso", e Vorcaro confirma: "Sim."

Em nota, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifestou solidadiedade ao jornal O Globo e ao jornalista. Também expressou repúdio às intenções criminosas.

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso

Daniel Vorcaro por Reprodução
Daniel Vorcaro por Reprodução

"A tentativa de intimidar um profissional de imprensa por meio de violência constitui ataque inaceitável à liberdade de expressão. Métodos dessa natureza, próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem a mais firme rejeição da sociedade brasileira", diz trecho da nota.

O jornal O Globo também se pronunciou por meio de nota: "Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O GLOBO e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público."

