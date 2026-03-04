SÃO PAULO

Homem atira no irmão, agride tio e se mata durante briga familiar em São Paulo

Confusão familiar foi comunicada à Polícia Militar por volta das 11 horas desta quarta-feira (4), no bairro da Liberdade

Metrópoles

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:35

Briga de família deixa um morto e dois feridos no bairro da Liberdade Crédito: José Cordeiro/SPTuris

Uma briga familiar terminou com duas pessoas feridas e uma morta, por volta das 11h manhã desta quarta-feira (4), na Rua Conselheiro Furtado, na Liberdade, região central de São Paulo. O estado de saúde das vítimas feridas ainda não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar (PM), um homem foi visitar parentes e teve uma discussão com familiares. Durante a confusão, o suspeito agrediu o tio e, depois, atirou contra o irmão. Depois, o atirador efetuou um disparo contra a própria cabeça.