Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é o problema renal do diabetes, que atinge 40% das pessoas com glicemia descontrolada

Doença  é uma das principais causas de comprometimento dos rins

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:15

Diabetes
Diabetes Crédito: Pexels

O diabetes é uma das principais causas de comprometimento dos rins. Em média, entre 20% e 40% dos pacientes que não conseguem controlar a glicemia apresentam a chamada doença renal do diabetes. No Brasil, no ano passado, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 29% dos casos de doença renal crônica (DRC) em diálise, no país, eram de pessoas com diabetes.

De acordo com a médica nefrologista baiana Manuela Lordelo, quando o problema ataca os rins, o excesso de glicose no sangue sobrecarrega e danifica os vasos sanguíneos renais. Isso leva ao comprometimento gradual da capacidade de filtragem do órgão. Como consequência, há o acúmulo de toxinas e perda de proteínas na urina (proteinúria), o que pode evoluir para DRC, insuficiência renal e, em casos graves, a necessidade de hemodiálise ou transplante.

Pré-diabetes precisa de atenção

Estudo apresentado no Congresso Europeu EASD 2025 revela que a remissão do pré-diabetes pode reduzir mortalidade por todas as causas em mais de 40% por Shutterstock
Remissão reduz também o risco de morte cardiovascular ou hospitalizações por insuficiência cardíaca em mais de 50% por Shutterstock
Alcançar a remissão do pré-diabetes para os valores glicêmicos normais representa uma abordagem pioneira em prevenção primária, além de reverter em 58% a progressão para o diabetes tipo 2 por Shutterstock
Cerca de 30 milhões de brasileiros vivem com pré-diabetes no país por Shutterstock
Uma das formas de tratamento para diabetes tipo 2 são as canetas injetáveis por Shutterstock
Apesar de silencioso, o pré-diabetes aumenta em 15% o risco de alguns tipos de câncer, 20% o risco cardiovascular e 67% o risco de complicações renais por Shutterstock
Entre os fatores de risco, estão obesidade ou sobrepeso, hipertensão arterial e histórico familiar de diabetes tipo 2  por Shutterstock
Apenas uma em cada nove pessoas com pré-diabetes sabe que tem a doença por Shutterstock
O mais importante na prevenção do diabetes é ter uma vida saudável, praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação balanceada e manter um peso saudável por Shutterstock
1 de 9
Estudo apresentado no Congresso Europeu EASD 2025 revela que a remissão do pré-diabetes pode reduzir mortalidade por todas as causas em mais de 40% por Shutterstock

A nefrologia explica que os sintomas podem ser silenciosos até fases avançadas. Por isso, muitos pacientes só procuram um especialista quando a função renal já está muito comprometida.

“Inicialmente, há episódios de microalbuminúria, que é a perda de pequenas quantidades de proteína na urina, ou leve diminuição da taxa de filtração glomerular, sem sintomas aparentes. Com a progressão, sinais como inchaço nas pernas ou tornozelos, urina espumosa, aumento da pressão arterial, fadiga e alterações nos eletrólitos podem surgir”, explica Manuela Lordelo, que é preceptora da residência de Nefrologia no Hospital Ana Nery, em Salvador.

O tratamento e a prevenção envolvem controle rigoroso da glicemia, da pressão arterial e dos lipídios, além de mudança no estilo de vida, com alimentação balanceada e prática regular de atividade física. Outras recomendações são evitar tabagismo e o consumo excessivo de sal.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
1 de 7
Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

“Existem ainda medicamentos, que são frequentemente utilizados para proteção renal. Para prevenção, é importante fazer o rastreamento desde cedo. Por isso, pacientes diabéticos precisam fazer exames de função dos rins e albuminúria pelo menos uma vez por ano, para que a progressão seja evitada ou retardada”, acrescenta a nefrologista.

Mais recentes

Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - “Eu virei referência, agora preciso honrar esse título”, diz Roberta Godoy

“Eu virei referência, agora preciso honrar esse título”, diz Roberta Godoy
Imagem - Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita

Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita

MAIS LIDAS

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
01

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Imagem - O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano
02

O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
04

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil