Futebol de base: Pré-temporada 2026 reúne jovens promessas em Lauro de Freitas

Projeto recebe 150 atletas de alto rendimento e promove palestra com agente FIFA no Parque Shopping Bahia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:18

Pré-temporada 2026 reúne jovens talentos do futebol em Lauro de Freitas
Pré-temporada 2026 reúne jovens talentos do futebol em Lauro de Freitas Crédito: Brunox Produções

Antes da profissionalização, vêm os sonhos. Antes das arquibancadas lotadas nos estádios, jovens atletas que buscam uma oportunidade no futebol profissional podem participar da Pré-Temporada 2026, que é um espaço de aprendizado e desenvolvimento para aspirantes a jogadores de futebol.

A estreia da programação foi na última terça-feira (6), com a presença de 150 atletas no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A programação, que marca o início de mais uma edição voltada à formação esportiva de base, vai até o dia 16, das 9h às 11h, na Arenas Evo.

Nesta quarta edição, o projeto reúne atletas de alto rendimento que participam diariamente de uma rotina intensiva, pensada para dar suporte técnico, mental e comportamental a jovens que já atuam ou buscam espaço no futebol profissional. Um dos destaques da abertura foi a participação do agente FIFA e empresário Bruno Martins, que apresentou a temporada e conduziu uma palestra no Cinépolis do Parque Shopping Bahia.

Com a presença de cerca de 300 espectadores, entre atletas e familiares, Martins abordou temas como carreira esportiva, comportamento, tomada de decisão e os desafios do mercado do futebol, ampliando o olhar dos participantes para além das competições.

Para o organizador do evento, João Carlos, o projeto nasce da necessidade de oferecer uma formação mais completa aos jovens talentos. “Hoje, o atleta chega muito cedo aos clubes e precisa estar preparado não só dentro de campo. Trabalhamos pilares técnicos, mentais e comportamentais, além de um alinhamento forte com a família, que é parte essencial na condução e no amadurecimento desses jogadores”, explica. Atletas que participaram de edições anteriores da Pré-Temporada hoje atuam em clubes como Vitória, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Atlético-MG, Jacuipense e Flamengo.

Para a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, apoiar projetos como a Pré-Temporada vai além do incentivo ao esporte. “Temos muito orgulho em apoiar o esporte, temos no Parque Shopping Bahia uma arena e complexo esportivo com estrutura de ponta para além de apoiar, também sediar projetos especiais como a Pré Temporada, que nessa edição teve uma abertura incrível com o empresário esportivo Bruno Martins. Em ano de Copa, é ainda mais especial proporcionar essa experiência aos atletas e famílias em nosso shopping”.

SERVIÇO

O que: Pré-Temporada 2026

Quando: De 06 a 16/01, das 9h às 11h.

Onde: Arenas Evo, no Parque Shopping Bahia

