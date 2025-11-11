Acesse sua conta
Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça

Bebeto Cerqueira pede indenização volumosa por violação de direitos autorais

  Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:52

Bebeto Cerqueira e Xanddy Harmonia
Bebeto Cerqueira e Xanddy Harmonia Crédito: Reprodução

O cantor e compositor baiano Bebeto Cerqueira entrou com uma ação na Justiça contra Xanddy Harmonia, após um impasse nas negociações com a equipe do famoso. Em material obtido com exclusividade pelo CORREIO, Bebeto alega que teve seus direitos autorais violados com a veiculação de uma música de sua autoria sem os devidos crédito no mais recente álbum de Xanddy intitulado "Xanddy Samba de Roda". 

Para ressarcir os "danos irreparáveis" causados pela situação, Carlos Alberto dos Santos Cerqueira [Bebeto] pede R$400 mil de indenização por danos morais. O processo foi protocolado no último dia 21 de outubro na 3° vara civil de Salvador. 

A música em questão é "Gente Dengosa", registrada pelo baiano no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). No álbum de Xanddy lançado no dia 19 de setembro a canção foi veiculada inicialmente com o nome "Samba de Roda é Bom Demais" e a autoria foi registrada como "domínio público" — o que se aplica a obras de compositores que já morreram há mais de 70 anos, que podem ser utilizadas livremente. Após a denúncia do artista o trecho com a canção foi retirado de todos as plataformas de áudio. 

Negociações entre Bebeto Cerqueira e Xanddy Harmonia

Música de Bebeto lançada com o nome "Samba de Roda é Bom Demais" por Reprodução
Canção teve nome alterado para "Gente Dengosa" por Reprodução
Trecho da música de Bebeto que ficava antes de "Cana Madura" foi retirado por Reprodução
1 de 3
Música de Bebeto lançada com o nome "Samba de Roda é Bom Demais" por Reprodução

O compositor alega ainda que houve um desrespeito ao Patrimônio Imaterial do Samba de Roda por parte do ex-vocalista do Harmonia do Samba. "Foi desrespeitado e violando um patrimônio imaterial do Brasil uma vez que o Samba de Roda é patrimônio imaterial da humanidade reconhecido (IPHAN/UNESCO), o que eleva a gravidade simbólica da infração", diz a ação. 

As negociações

Ao se deparar com a sua música no álbum mais novo de Xanddy, que não teria avisado Bebeto ou pedido autorização, o baiano entrou em contato com a equipe do famoso para buscar ser ressarcido pelo tempo em que a canção ficou no ar, sem os devidos créditos. Sem um acordo entre as parte, Bebeto gravou um vídeo no dia 3 de outubro denunciando a situação nas redes sociais. As visualizações de "Gente Dengosa" na voz de Xanddy passaram de 300 mil apenas no YouTube. 

"Entrei em contato ele me ofereceram um valor fora da realidade, começaram negociar e quando fiz minha proposta ele pararam de me atender e responder. Sou um compositor renomado tenho outras músicas gravadas, com Ara Ketu, As Meninas, Patrulha do Samba entre outros", explicou Cerqueira ao CORREIO na época. 

O CORREIO entrou em contato com a assessoria de Xanddy Harmonia, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem. 

Xanddy Harmonia Justiça Direitos Autorais

