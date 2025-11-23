É O AMOR!

VÍDEO: Cantor baiano é pedido em casamento no palco do próprio show

O namorado do artista o surpreendeu ao se ajoelhar com um buquê durante apresentação deste sábado (22)

Elis Freire

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 13:58

Namorado do cantor subiu ao palco e o surpreendeu com pedido de casamento Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma surpresa de amor no meio do próprio show. Isso foi o que viveu o cantor baiano Dan Vasco durante um show neste sábado (22) junto à banda Filhos de Jorge. O namorado do artista, Vini, o surpreendeu ao surgir de joelhos em cima do palco em meio à apresentação com um buquê de flores e um anel de noivado nas mãos.

No palco do show Dan foi pedido em casamento e o momento romântico foi compartilhado nas redes sociais do grupo. "O amor é realmente lindo e hoje Dan foi pedido em casamento no #somdejorge, não tem como não se emocionar", escreveu a página dos ensaios verão do Filhos de Jorge.

Ao receber o pedido, Dan Vasco fica emocionado e olha para o céu e em seguida responde a pergunta ("Você quer casar comigo?") em alto e bom som: "Óbvio!".

Os fãs parabenizaram o casal de noivos. "Foi lindoooo. Deus continue abençoando muito vocês", escreveu uma fã. "Eu amo vocês, sejam felizes", desejou outra.