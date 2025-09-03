Acesse sua conta
Moradores fazem abaixo-assinado para expulsar Nardoni e Anna Jatobá de condomínio

Em documento, eles relatam medo e associação LGBTQIA+ cobra providências criminais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 07:29

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

Uma denúncia formalizada no dia 24 de agosto reacende a polêmica em torno de Alexandre Alves Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni em 2008. O documento, assinado por Agripino Magalhães, presidente da Associação do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, foi encaminhado ao Ministério Público e solicita providências criminais imediatas, além de reforço na fiscalização da liberdade condicional do casal. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

A entidade afirma que moradores de Santana, na capital paulista, vêm relatando medo e intimidação ao cruzar com os dois em espaços públicos como shoppings e supermercados. Segundo o texto, a circulação conjunta de Alexandre e Anna, mesmo em regime condicional, representa risco à ordem pública, especialmente para a comunidade LGBTQIA+.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
Isabela Nardoni e a mãe por Reprodução
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por Netflix
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni por Divulgação / Netflix
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
1 de 7
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix

Entre as medidas sugeridas, a associação pede que ambos passem por avaliação psiquiátrica, utilizem tornozeleira eletrônica, tenham acompanhamento frequente do cumprimento das restrições judiciais e sejam proibidos de permanecer juntos. Outra solicitação é que realizem serviços comunitários em vez de atividades ligadas à empresa da família Nardoni.

Paralelamente, moradores do condomínio onde o casal vive organizaram um abaixo-assinado pedindo a saída imediata deles do local - já são dezenas de assinaturas. “Nós, cidadãos e cidadãs da cidade de São Paulo, abaixo assinados, vimos por meio deste documento manifestar nosso apoio comprometimento com o Projeto Isabela Nardoni 2025, que tem como objetivo fortalecer a proteção integral às nossas crianças e adolescentes, além de promover medidas eficazes para garantir mais segurança pública em nossos bairros”, registra o texto.

A reaproximação do casal também chamou atenção. Depois de uma breve separação em 2023, Alexandre e Anna voltaram a ser vistos juntos no Réveillon e, mais recentemente, em compras no início de agosto, segundo relato do delegado aposentado Jorge Lordello.

Procurado pelo portal, o advogado Roberto Podval, que defende o casal, disse na noite desta terça-feira (2) que a denúncia apresentada pela associação lhe parece “um tanto quanto preconceituosa” e resumiu: “Uma pena”. Até o momento, o Ministério Público de São Paulo não se manifestou oficialmente sobre o caso.

