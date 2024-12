GUARUJÁ

Alexandre Nardoni vai passar Réveillon com Jatobá em condomínio de luxo

Nardoni justificou a solicitação com o argumento de que deseja "ter um convívio mais próximo com os filhos"

Estadão

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 12:11

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 Crédito: divulgação/Netflix

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato da menina Isabella Nardoni, que morreu aos 5 anos ao ser jogada pela janela do 6º andar do prédio onde o casal morava, em 2008, conseguiram autorização judicial para celebrar o Réveillon no condomínio Acapulco, um dos mais luxuosos do litoral paulista, no Guarujá.

No pedido à Justiça, Nardoni justificou a solicitação com o argumento de que deseja "ter um convívio mais próximo com os filhos" e citou ainda o objetivo "a ressocialização dos condenados" previsto na Lei de Execução Penal.

O casal, condenados a 30 e 26 anos de prisão, atualmente cumprem pena em regime aberto, modalidade em que os condenados precisam trabalhar e permanecer recolhidos em casa do albergado ou na própria residência durante a noite e nos fins de semana.

Anna Carolina Jatobá foi beneficiada pela progressão de pena em junho de 2023, quando deixou o presídio de Tremembé e passou a viver em um apartamento luxuoso na zona norte da capital paulista. O imóvel pertence a Antônio Nardoni, pai de Alexandre.

Já Alexandre ingressou no mesmo sistema em maio deste ano, e, após ser beneficiado pelo regime aberto, abriu um MEI e declarou que iria trabalhar como promotor de vendas de apartamentos.

Além do Réveillon, o casal já havia recebido uma outra permissão judicial para eventos sociais, como em março deste ano, quando compareceram a um casamento, em que foram padrinhos de casamento.