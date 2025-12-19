Acesse sua conta
Domino’s lança oferta para dividir: duas pizzas médias saem por R$ 32,90 cada

Promoção inclui sabores salgados e doces

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:17

Até o dia 29 de novembro, na compra de uma pizza média ou grande na Domino's Pizza, a segunda sai de graça (com exceção de Pizza Pan e da nova massa Finíssima). Promoção válida em todas as lojas, em compras online e pelo aplicativo próprio.
 Domino's Pizza Crédito: Divulgação 

A Domino’s anunciou uma promoção fixa para quem gosta de comer em grupo: todos os dias do ano, o cliente pode comprar duas pizzas médias por R$ 32,90 cada. A oferta contempla sabores salgados e doces e reforça a proposta da marca de pizzas feitas para compartilhar.

Entre as opções disponíveis estão Frango com Requeijão Especial, 3 Queijos, Calabresa, Queijo, Margherita, Queijo Cremoso, além das versões doces Choco Pan e Churros Pan.

Outra alternativa incluída na promoção é a pizza personalizada. Nela, o consumidor pode montar a pizza de queijo com até dois ingredientes adicionais, criando diferentes combinações entre mais de 100 possibilidades oferecidas pela rede.

Segundo a Domino’s, a campanha destaca o custo-benefício aliado à variedade de sabores, posicionando a marca como opção competitiva no segmento de food service para encontros entre amigos e família.

A promoção é válida exclusivamente nos canais próprios da rede: site oficial, aplicativo Domino’s Pizza Brasil, balcão das lojas, telefone e WhatsApp.

