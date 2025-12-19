Domino’s lança oferta para dividir: duas pizzas médias saem por R$ 32,90 cada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 09:17
A Domino’s anunciou uma promoção fixa para quem gosta de comer em grupo: todos os dias do ano, o cliente pode comprar duas pizzas médias por R$ 32,90 cada. A oferta contempla sabores salgados e doces e reforça a proposta da marca de pizzas feitas para compartilhar.
Entre as opções disponíveis estão Frango com Requeijão Especial, 3 Queijos, Calabresa, Queijo, Margherita, Queijo Cremoso, além das versões doces Choco Pan e Churros Pan.
Outra alternativa incluída na promoção é a pizza personalizada. Nela, o consumidor pode montar a pizza de queijo com até dois ingredientes adicionais, criando diferentes combinações entre mais de 100 possibilidades oferecidas pela rede.
Pizza
Segundo a Domino’s, a campanha destaca o custo-benefício aliado à variedade de sabores, posicionando a marca como opção competitiva no segmento de food service para encontros entre amigos e família.
A promoção é válida exclusivamente nos canais próprios da rede: site oficial, aplicativo Domino’s Pizza Brasil, balcão das lojas, telefone e WhatsApp.