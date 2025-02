ESTAVAM SEPARADOS

Alexandre Nardoni reata relacionamento com Anna Jatobá, revela delegado

Eles foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni

“Eles estão juntos, tô sabendo que estão juntos. Eles se gostam”, afirmou o delegado Jorge Lordello em entrevista ao Canal de Lisa Gomes. Lordello acompanhou a investigação do caso. Isabella Nardoni morreu, aos 5 anos, após ser arremessada pela janela do sexto andar de um prédio na zona Norte de São Paulo. >

Ano passado, o jornalista Ullisses Campbell revelou que Alexandre Nardoni estaria se relacionando com uma mulher chamada Patrícia. Alexandre e Anna Carolina Jatobá se conheceram quatro anos antes do crime e tiveram dois filhos, hoje com 20 e 18 anos. O casal celebrou o Réveillon no condomínio Acapulco, um dos mais luxuosos do litoral paulista, no Guarujá.>