MEI e salário de R$ 2,5 mil: Alexandre Nardoni informa novo emprego

Condenado por matar a filha, Alexandre Nardoni, 45 anos, está em liberdade e informou à Justiça sua nova ocupação profissional. Ele deixou a cadeia no dia 6 de maio, depois de conseguir a progressão de regime. Nardoni foi condenado a mais de 30 anos de prisão pela morte de Isabella, sua filha, em 2008.

A Justiça exigia que para manter o regime aberto, Nardoni deveria conseguir um emprego em até 90 dias. Segundo o portal Metrópoles, ele abriu uma microempresa individual (MEI) e apresentou um contrato de prestação de serviços com a construtora do pai. O documento apresentado indica que ele vai receber R$ 2,5 mil e trabalhar em formato híbrido, misturando o presencial e o remoto, além de ter um expediente mais curto às sextas, no que é conhecido como "short friday".