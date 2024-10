MAIS DE 129 MIL VOTOS

Mãe de Isabella Nardoni é eleita vereadora em SP com a 2ª maior votação

Ana Carolina Oliveira (Podemos) elegeu-se para Câmara Municipal da capital paulista com eleitorado pulverizado em todas as zonas eleitorais da cidade

Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, foi eleita para o cargo de vereadora de São Paulo. Ela foi a segunda candidata mais votada para o cargo na capital paulista. Com 99,52% das urnas apuradas, ela obteve 129.292 dos votos.

No Instagram, durante a apuração dos votos, a candidata celebrou a votação obtida. “Eu estou muito emocionada. Eu não tenho palavras para agradecer todo mundo que me deu este voto de confiança”, disse a vereadora eleita.

Isabella Nardoni foi assassinada em 2008, aos 5 anos, ao ser jogada da janela do sexto andar do prédio na zona norte de São Paulo onde morava com o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá. Em 2010, Anna Jatobá e Alexandre Nardoni foram considerados culpados pelo júri popular pela morte da criança.