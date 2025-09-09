Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Defesa de Alexandre Nardoni rebate pedido de prisão e critica ação 'discriminatória'

Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ alega que moradores têm medo por conta de circulação de casal condenado por morte de Isabella Nadoni

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:13

Alexandre Nardoni
Alexandre Nardoni Crédito: Reprodução

A defesa de Alexandre Nardoni reagiu nesta semana ao pedido da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo para que o condenado pelo assassinato da filha Isabella, em 2008, retorne à prisão em regime fechado. Em petição protocolada junto à Vara de Execuções Criminais, os advogados classificaram a manifestação como "insólita, aviltante e discriminatória", argumentando que não há fundamento jurídico para restringir a liberdade condicional do cliente. As informações foram divulgadas por O Globo.

A associação havia alegado que Nardoni circula "como se estivesse acima de qualquer cidadão comum" em locais de grande movimentação, como shoppings e supermercados, gerando um "clima de intimidação difusa" entre moradores e membros da comunidade. O grupo também pediu medidas como fiscalização reforçada, uso de tornozeleira eletrônica, restrição ao convívio com a madrasta de Isabella, Anna Carolina Jatobá, e até impedimento de trabalhar junto ao pai, afirmando que a presença dele provocaria "medo coletivo legítimo".

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
Isabela Nardoni e a mãe por Reprodução
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por Netflix
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni por Divulgação / Netflix
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
1 de 7
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix

Em resposta, a defesa afirma que Nardoni cumpre integralmente as condições do regime aberto desde maio do ano passado, incluindo recolhimento noturno, comparecimento trimestral ao juízo e permanência na comarca, sem qualquer intercorrência. "As condutas narradas - circular pelas vias públicas, frequentar estabelecimentos comerciais e conviver com sua família - não apenas são compatíveis com o regime aberto, como constituem aspectos essenciais da vida cotidiana", destacam os advogados.

O convívio familiar, segundo a defesa, é incentivado pela Lei de Execução Penal justamente por seu papel central na ressocialização de condenados. "O próprio contato social é parte do processo de reintegração à sociedade e não representa risco à ordem pública", afirmam os defensores, reforçando que não há base legal para qualquer restrição adicional às atividades do cliente.

Leia mais

Imagem - Associação se manifesta após denunciar casal Nardoni: 'São monstros'

Associação se manifesta após denunciar casal Nardoni: 'São monstros'

Imagem - Isabella Nardoni faria 23 anos: mãe publica homenagem emocionante

Isabella Nardoni faria 23 anos: mãe publica homenagem emocionante

Imagem - Alexandre Nardoni reata relacionamento com Anna Jatobá, revela delegado

Alexandre Nardoni reata relacionamento com Anna Jatobá, revela delegado

Além disso, os advogados criticam o caráter segregacionista da ação da associação e alegam que o documento chegou a incluir acusações caluniosas contra familiares de Nardoni. "O devaneio e a absoluta indigência intelectual da manifestação atingiu até o genitor do peticionário, injustamente alvo de acusações caluniosas, circunstância que reforça o caráter profundamente aviltante e repugnante da peça", dizem os defensores.

A defesa pediu o desentranhamento da manifestação dos autos, enfatizando que a liberdade condicional de Nardoni está sendo cumprida dentro das normas legais e que a circulação social do condenado não deve ser confundida com ameaça à segurança pública.

Mais recentes

Imagem - Relator, Moraes vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe

Relator, Moraes vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe
Imagem - 'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes

'Brasil quase voltou a uma ditadura porque grupo político não sabe perder eleições', diz Moraes
Imagem - Nikolas se manifesta sobre bandeira dos EUA presente no 7 de Setembro

Nikolas se manifesta sobre bandeira dos EUA presente no 7 de Setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro
01

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Imagem - Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo
02

Por que Luciano Huck vai perder espaço para Eliana nos domingos da Globo

Imagem - Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles
03

Quase 50 milhões de pessoas ainda têm 'dinheiro esquecido' nos bancos; veja se você está entre eles

Imagem - Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina
04

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina