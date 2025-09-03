Acesse sua conta
Associação se manifesta após denunciar casal Nardoni: 'São monstros'

Agripino Magalhães Júnior, presidente da associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+, se pronunciou sobre o abaixo-assinado contra Alexandre e Anna

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:20

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni
Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni Crédito: Reprodução

Agripino Magalhães Júnior, deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+, se pronunciou sobre a denúncia e abaixo-assinado encaminhado ao Ministério Público a respeito do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

“É revoltante ver Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá circulando livremente entre nós, como se nada tivessem feito. Esse casal tirou a vida de uma criança de forma brutal, covarde e imperdoável. Não são pessoas comuns, são monstros que carregam nas mãos o sangue da própria filha e enteada”, disse ele à coluna Fábia Oliveira. O documento, datado de 24 de agosto de 2025 e assinado por Agripino, solicita providências criminais imediatas, além de fiscalização reforçada da liberdade condicional do casal, que foi condenado pela morte de Isabella Nardoni.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Alexandre Nardoni por Reprodução
Isabela Nardoni e a mãe por Reprodução
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por Netflix
Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni por Divulgação / Netflix
Anna Jatobá e a enteada Isabella Nardoni por Reprodução
1 de 7
Isabella: o Caso Nardoni. Isabella Nardoni in Isabella: o Caso Nardoni. Cr. Courtesy of Netflix Â© 2023 por divulgação/Netflix

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

