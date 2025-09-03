Associação se manifesta após denunciar casal Nardoni: 'São monstros'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:20
Agripino Magalhães Júnior, deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+, se pronunciou sobre a denúncia e abaixo-assinado encaminhado ao Ministério Público a respeito do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.
“É revoltante ver Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá circulando livremente entre nós, como se nada tivessem feito. Esse casal tirou a vida de uma criança de forma brutal, covarde e imperdoável. Não são pessoas comuns, são monstros que carregam nas mãos o sangue da própria filha e enteada”, disse ele à coluna Fábia Oliveira. O documento, datado de 24 de agosto de 2025 e assinado por Agripino, solicita providências criminais imediatas, além de fiscalização reforçada da liberdade condicional do casal, que foi condenado pela morte de Isabella Nardoni.
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá