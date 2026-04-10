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'Medo coletivo': associação recorre ao STJ e pede volta de Nardoni e Jatobá à cadeia

Entidade alega suspeitas de irregularidades no regime aberto e impacto na população de São Paulo e Barueri

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:24

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni
Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni Crédito: Reprodução

A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ apresentou nesta quinta-feira (9) um novo recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo que o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá volte a cumprir pena em regime fechado. O pedido foi protocolado em Brasília, segundo informação divulgada inicialmente pelo portal metrópoles.

Segundo a associação, a manutenção do casal em regime aberto estaria provocando sensação de insegurança em moradores de bairros de São Paulo e da região de Barueri. No documento enviado ao STJ, a entidade cita expressões como “medo coletivo” e “intimidação difusa” para descrever o cenário relatado.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução
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Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos por Reprodução

O recurso também levanta dúvidas sobre o cumprimento das regras impostas pela Justiça. Entre os pontos mencionados, está a rotina de trabalho de Alexandre Nardoni na empresa do pai, Antonio Nardoni, com questionamentos sobre a observância dos horários determinados pelo regime ou possível deslocamento fora das condições autorizadas.

Outro trecho da petição contesta informações sobre o endereço informado à Justiça. De acordo com o documento, há incertezas sobre a permanência do casal no local declarado e referência a uma possível mudança para Alphaville sem atualização formal no processo.

A associação também afirma ter recebido manifestações de moradores e diz que centenas de assinaturas foram reunidas em forma de denúncia. O texto sustenta ainda que o impacto da situação na comunidade seria motivo de preocupação constante.

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Goleiro Bruno

Para reforçar o pedido, a entidade cita o caso do ex-goleiro Bruno Fernandes, defendendo que a regressão de regime deve ocorrer quando há indícios de descumprimento das condições impostas pela Justiça. Bruno teve a prisão decretada novamente no mês passado após viajar ao Acre sem autorização judicial, durante o livramento condicional.

O pedido encaminhado ao STJ solicita que o casal seja recolocado no sistema fechado até que todas as suspeitas sejam esclarecidas.

A medida dá continuidade a uma série de iniciativas judiciais da associação. Em ocasiões anteriores, o grupo chegou a acionar também o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, buscando intervenção direta no caso. Sem avanço nessas tentativas, a entidade concentra agora sua atuação no STJ.

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