REGIME ABERTO

Nardoni e Jatobá vão passar Réveillon em condomínio de luxo no Guarujá

Condenado por matar filha de 5 anos, ele alegou para Justiça, que autorizou ida, que viagem vai ajudar a ter mais convívio com filhos

Condenados pela morte de Isabella Nardoni, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá vão passar o Réveillon desse ano em um condomínio de luxo no Guarujá, no litoral de São Paulo. A informação foi divulgada pelo portal Uol.

Segundo a reportagem, o casal teve autorização da Justiça para ir até o condomínio Acapulco, na cidade do litoral de São Paulo, para celebrar a data. Nardoni e Jatobá foram condenados, respectivamente, a 30 e 26 anos de prisão pela morte de Isabella, filha dele e enteada dela. A garota de 5 anos foi jogada da janela do apartamento da família em 2008. Atualmente, os dois cumprem pena em regime aberto.

Anna Carolina Jatobá foi beneficiada com a progressão de pena em junho de 2023, quando saiu do presídio de Tremembé. Em maio deste ano, foi a vez de Alexandre Nardoni. No regime aberto, o condenado sai da cadeia, mas precisa trabalhar e ficar recolhido em casa às noites e finais de semana.