MISTÉRIO

Piloto de avião desaparece após viagem para entrevista de emprego

Jovem de 25 anos está sumido há quase um mês

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:44

João Vitor de Lima Franco Crédito: Reprodução

Um piloto de avião de 25 anos está desaparecido há cerca de um mês após ter viajado ao Pará. Ele iria para Belém participar de uma entrevista de emprego, segundo a família.

João Vitor de Lima Franco deixou Araraquara, no interior de São Paulo, no dia 10 de março. Ele seguiu até o aeroporto de Ribeirão Preto, também no interior paulista, de onde embarcou com destino à capital paraense.

No período em que esteve na cidade, ele chegou a ficar hospedado em um condomínio. Nos primeiros dias da chegada, ele teve contato com os familiares e conversou com a mãe nos dias 11 e 12 de março. No dia 14, aconteceu a última comunicação.

Piloto está desaparecido 1 de 4

A mãe relatou que o filho manteve contato apenas nos primeiros dias após a chegada. Ela afirmou que conversou com ele nos dias 11 e 12 de março. No entanto, a comunicação foi interrompida no dia 14. Mensagens enviadas depois nem sequer chegavam ao celular do rapaz.

Registro do desaparecimento

A família registrou um boletim de ocorrência em Araraquara. O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que realiza diligências para tentar localizar o jovem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o desaparecimento foi formalizado e está sob investigação.