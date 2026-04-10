Piloto de avião desaparece após viagem para entrevista de emprego

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Carol Neves
Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:44
Um piloto de avião de 25 anos está desaparecido há cerca de um mês após ter viajado ao Pará. Ele iria para Belém participar de uma entrevista de emprego, segundo a família.
João Vitor de Lima Franco deixou Araraquara, no interior de São Paulo, no dia 10 de março. Ele seguiu até o aeroporto de Ribeirão Preto, também no interior paulista, de onde embarcou com destino à capital paraense.
No período em que esteve na cidade, ele chegou a ficar hospedado em um condomínio. Nos primeiros dias da chegada, ele teve contato com os familiares e conversou com a mãe nos dias 11 e 12 de março. No dia 14, aconteceu a última comunicação.
Piloto está desaparecido
A mãe relatou que o filho manteve contato apenas nos primeiros dias após a chegada. Ela afirmou que conversou com ele nos dias 11 e 12 de março. No entanto, a comunicação foi interrompida no dia 14. Mensagens enviadas depois nem sequer chegavam ao celular do rapaz.
Registro do desaparecimento
A família registrou um boletim de ocorrência em Araraquara. O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que realiza diligências para tentar localizar o jovem.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o desaparecimento foi formalizado e está sob investigação.
Já a Polícia Civil do Pará informou que, até o momento, não há registro oficial do desaparecimento nas unidades policiais do estado. Em nota, a corporação afirmou que consultou delegacias de Belém, da Região Metropolitana, além de unidades no interior, como Santarém, e também a Polícia Interestadual, sem localizar ocorrência correspondente.