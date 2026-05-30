Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão INSS

Valores são direito de menores em situação de vulnerabilidade social

  • D
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 30 de maio de 2026 às 10:11

Ato contra feminicídio
Ato contra feminicídio Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio têm direito, a partir desta sexta-feira (29), a pensão especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A norma regulamenta a concessão do benefício no valor de um salário-mínimo.

De acordo com a norma, têm direito à pensão os menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo.

CASOS DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA

Mulher é atraída para emboscada e morta por Redes sociais
José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos por Reprodução
Inaiane Costa Silva tinha três filhos com principal suspeito do feminicídio por Reprodução/PC-AL
Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior por Reprodução
Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020 por Reprodução/Rede sociais
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Polícia acredita que jovem foi vítima de feminicídio por Reprodução
Casal é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Feira de Santana por Divulgação - AscomPCBA
Cláudia Maria foi morta a tiros em feminicídio por Reprodução
Feminicídio: corpo de delegada é e contrado em carro e companheiro é preso por Ascom/PC
A vítima de feminicídio foi morta no dia 6 de abril por Divulgação/PC-BA
A vítima da tentativa de feminicídio foi socorrida para o HGE, onde recebe atendimento por Reprodução/ TV Bahia
Maria Elizete Cruz Gonçalves, vítima de feminicídio em Juazeiro por Redes sociais
Feminicídio aconteceu em condomínio em Cajazeiras VI por Ana Albuquerque/CORREIO
Feminicídio aconteceu no fim de semana por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Érika denunciou delegado após morte de Rhianna por Reprodução
Sérgio costumava abordar mulheres na internet por Reprodução
Thierry Lima da Silva, de 23 anos, confessou participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus por Reprodução/TV Bahia
Investigado por triplo homicídio em Ilhéus é preso em flagrante por tráfico de drogas por Divulgação/ Ascom-PCBA
Sérgio costumava abordar mulheres na internet por Reprodução
Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira por Reproduçao
Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira por Reproduçao
Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira por Reproduçao
Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira por Reproduçao
Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira por Reproduçao
Carmen de Oliveira Alves, Marcos Yuri Amorim e Roberto Carlos de Oliveira por Reproduçao
Alexsandra, Mariana e Maria Helena por Reprodução
Alexsandra, Maria Helena e Mariana passeavam na praia por Reprodução
1 de 39
Mulher é atraída para emboscada e morta por Redes sociais

Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício enteados, menores sob guarda e tutelados que comprovem dependência econômica em relação à vítima.

A solicitação pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Documentação

Notícias relacionadas:Povos tradicionais lançam aliança inédita para defender Mata Atlântica.Estudo acha microplástico em 93% de amostra de peixes no litoral do PR.Pesquisadores identificam presença de mercúrio e chumbo em caranguejos.O solicitante da pensão especial deve apresentar o documento pessoal de identificação oficial com foto da criança ou do adolescente ou, na impossibilidade deste, a certidão de nascimento.

Para os filhos menores de idade nesta situação deve ser apresentado um dos seguintes documentos que relacionem o fato a um feminicídio: 

auto de prisão em flagrante; 

denúncia, conclusão do inquérito policial; ou decisão judicial.

Se a pensão for devida a um dependente da mulher vítima de feminicídio, deverá ser apresentado o termo de guarda ou de tutela provisória ou definitiva.

Leia mais

Imagem - Homem que mandou matar rival em Porto Seguro é preso no Distrito Federal

Homem que mandou matar rival em Porto Seguro é preso no Distrito Federal

Imagem - Aposentado, Usain Bolt admite que atualmente fica sem fôlego quando sobe lance de escadas

Aposentado, Usain Bolt admite que atualmente fica sem fôlego quando sobe lance de escadas

Imagem - Bob’s venderá hambúrgueres por R$ 0,99 neste fim de semana (30 e 31 de maio); veja como garantir a promoção pelo app

Bob’s venderá hambúrgueres por R$ 0,99 neste fim de semana (30 e 31 de maio); veja como garantir a promoção pelo app

Requerimento

O requerimento da pensão especial deve ser feito pelo representante legal dos filhos e dependentes da vítima do crime. Porém, é vedado que as crianças e adolescentes sejam representadas pelo autor, coautor ou participante do crime de feminicídio tanto para requerer quanto para administrar o benefício mensal.

O pagamento da pensão especial será devido a partir da data do requerimento. Portanto, não tem efeito financeiro retroativo à data de morte da vítima.

Mais recentes

Imagem - Errou na declaração do Imposto de Renda 2026? Veja como corrigir sem pagar multa

Errou na declaração do Imposto de Renda 2026? Veja como corrigir sem pagar multa
Imagem - Esqueceu de declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer e como evitar prejuízos

Esqueceu de declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer e como evitar prejuízos
Imagem - Sua declaração caiu na malha fina? Veja como descobrir e passo a passo para corrigir o problema

Sua declaração caiu na malha fina? Veja como descobrir e passo a passo para corrigir o problema