FOTOS: pôr do sol lota praia do Porto da Barra em plena segunda-feira de inverno

Tharsila Prates
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:42
O Porto da Barra não tomou conhecimento dessa segunda-feira de inverno e ficou lotado em um dia de céu claro em Salvador. Baianos e turistas encheram a curta faixa de areia, que é um dos pontos turísticos mais frequentados da capital baiana, para aproveitar os 28ºC de máxima.
O sol forte e o céu sem nuvens favoreceram um lindo pôr do sol nesta tarde - dia em que se comemora o Dia do Advogado. Órgãos públicos ligados ao Judiciário não funcionam. O astro se pôs às 17h28 e brindou quem estava na orla com uma paisagem alanrajada e de tirar o fôlego.
Pôr do sol no Porto da Barra
Amanhã (12), porém, a previsão do Climatempo é de mais nuvens e com probabilidade um pouco maior de chuva passageira durante o dia. Mas, à noite, o tempo fica firme. A temperatura vai variar de 22ºC a 28ºC.
Já a partir desta quarta-feira (13), a umidade trazida pelos ventos de leste favorece pancadas mais frequentes: 50% de chances na quarta, 40% na quinta e 60% na sexta-feira. Veja previsão completa para Salvador, nesta semana, aqui.