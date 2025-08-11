Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: pôr do sol lota praia do Porto da Barra em plena segunda-feira de inverno

Baianos e turistas aproveitaram o dia de sol na Barra

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:42

Pôr do sol no Porto da Barra
Pôr do sol no Porto da Barra lotado nesta segunda-feira (11) Crédito: Daniel Freitas/ Leitor CORREIO

O Porto da Barra não tomou conhecimento dessa segunda-feira de inverno e ficou lotado em um dia de céu claro em Salvador. Baianos e turistas encheram a curta faixa de areia, que é um dos pontos turísticos mais frequentados da capital baiana, para aproveitar os 28ºC de máxima.

O sol forte e o céu sem nuvens favoreceram um lindo pôr do sol nesta tarde - dia em que se comemora o Dia do Advogado. Órgãos públicos ligados ao Judiciário não funcionam. O astro se pôs às 17h28 e brindou quem estava na orla com uma paisagem alanrajada e de tirar o fôlego.

Pôr do sol no Porto da Barra

Porto da Barra lotado em plena segunda-feira de inverno por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Sol se põe no Porto da Barra nesta segunda-feira (11) por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Com 28ºC nesta segunda-feira (11), sol se pôs sem nuvens por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Previsão para esta semana é de aumento de umidade, que favorecerá a ocorrência de chuvas fracas por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Sol se pôs sem nuvens nesta segunda-feira (11) por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Baianos e turistas aproveitam para tirar fotos e curtir o dia de sol por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
1 de 6
Porto da Barra lotado em plena segunda-feira de inverno por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO

Amanhã (12), porém, a previsão do Climatempo é de mais nuvens e com probabilidade um pouco maior de chuva passageira durante o dia. Mas, à noite, o tempo fica firme. A temperatura vai variar de 22ºC a 28ºC.

Já a partir desta quarta-feira (13), a umidade trazida pelos ventos de leste favorece pancadas mais frequentes: 50% de chances na quarta, 40% na quinta e 60% na sexta-feira. Veja previsão completa para Salvador, nesta semana, aqui.

Mais recentes

Imagem - Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)

Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)
Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem
Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil