LAZER

FOTOS: pôr do sol lota praia do Porto da Barra em plena segunda-feira de inverno

Baianos e turistas aproveitaram o dia de sol na Barra

Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 18:42

Pôr do sol no Porto da Barra lotado nesta segunda-feira (11) Crédito: Daniel Freitas/ Leitor CORREIO

O Porto da Barra não tomou conhecimento dessa segunda-feira de inverno e ficou lotado em um dia de céu claro em Salvador. Baianos e turistas encheram a curta faixa de areia, que é um dos pontos turísticos mais frequentados da capital baiana, para aproveitar os 28ºC de máxima.

O sol forte e o céu sem nuvens favoreceram um lindo pôr do sol nesta tarde - dia em que se comemora o Dia do Advogado. Órgãos públicos ligados ao Judiciário não funcionam. O astro se pôs às 17h28 e brindou quem estava na orla com uma paisagem alanrajada e de tirar o fôlego.

Amanhã (12), porém, a previsão do Climatempo é de mais nuvens e com probabilidade um pouco maior de chuva passageira durante o dia. Mas, à noite, o tempo fica firme. A temperatura vai variar de 22ºC a 28ºC.