CHUVA OU SOL

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Temperatura mínima será de 19°C

Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:32

Vista aérea de Salvador, a partir da Barra Crédito: Divulgação

A semana em Salvador será marcada por variação entre sol, nuvens e pancadas de chuva, segundo previsão do tempo da Defesa Civil (Codesal). Na segunda (11) e terça (12), a probabilidade de chuva é baixa, variando entre 20% e 30%, com máximas de até 31°C.

Já a partir de quarta-feira, a umidade trazida pelos ventos de leste favorece pancadas mais frequentes: 50% na quarta, 40% na quinta e 60% na sexta.

O fim de semana deve ser o mais chuvoso, com 80% de chance de chuva no sábado (16) e 70% no domingo (17), além de ventos fortes de até 33 km/h.

Confira a previsão do tempo para cada dia:

Segunda-feira (11) – Sol com poucas nuvens, baixa probabilidade de chuva (20%), ventos moderados de até 25 km/h. Temperatura entre 21°C e 31°C.

Terça-feira (12) – Predomínio de sol com variação de nuvens e 30% de chance de chuva. Ventos moderados de até 23 km/h. Temperatura entre 21°C e 30°C.

Quarta-feira (13) – Dia com mais nebulosidade e pancadas de chuva, probabilidade de 50%. Ventos fracos, até 19 km/h. Temperatura entre 20°C e 29°C.

Quinta-feira (14) – Sol entre nuvens com 40% de chance de chuva. Ventos moderados de até 21 km/h. Temperatura entre 20°C e 29°C.

Sexta-feira (15) – Aumento da instabilidade, com 60% de chance de chuva. Ventos moderados de até 21 km/h. Temperatura entre 19°C e 30°C.

Sábado (16) – Dia mais chuvoso da semana, com 80% de probabilidade de precipitação e ventos fortes de até 33 km/h. Temperatura entre 19°C e 29°C.

Domingo (17) – Céu nublado com pancadas de chuva e 70% de chance de precipitação. Ventos fortes de até 33 km/h. Temperatura entre 19°C e 29°C.