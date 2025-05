ADOÇÃO ANIMAL

Proposta quer deduzir Imposto de Renda para quem tem pet

Ofício com sugestão de benefício para quem tem cães e gatos resgatados já foi encaminhada para o presidente Lula

Monique Lobo

Publicado em 1 de maio de 2025 às 16:36

Proposta quer permitir que pets sejam colocados como dependentes no Imposto de Renda Crédito: Higor Miranda/Shutterstock

O conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), André Clemente, encaminhou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugerindo que cães e gatos resgatados possam ser declarados como dependentes no Imposto de Renda (IR). A medida pode garantir o abatimento no imposto para o responsável pela adoção do animal. >

No documento, despesas com alimentação, vacinação, tratamentos veterinários e outros cuidados básicos com os animais foram usadas como argumento para apontar o peso financeiro para quem adota o pet, de acordo com informações da Folha Financeira.>

A intenção é estimular as adoções desses animais e diminuir a superpopulação de cães e gatos nas ruas.>

"Se essa sugestão for acatada, mostra que o estado está fazendo a sua parte, está dando exemplo, está formulando uma política fiscal que vai incentivar o resgate, adoção desses animais que estão em situação de rua", disse Clemente em entrevista ao Metrópoles.>

Na proposta, ele também apresentou dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que estima que há mais de 30 milhões de animais abandonados no país, e da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA), que calcula que 75% dos cães no mundo estejam abandonados nas ruas.>

A sugestão aconteceu logo após o Governo Federal criar Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), que foi lançado no mês passado. Nele, é possível fazer o registro de cães e gatos de forma gratuita para centralizar informações sobre os animais domésticos no Brasil. Cada animal registrado receberá um 'RG'.>