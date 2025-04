NOVIDADE

Saiba como vai funcionar o RG animal para cadastros de cães e gatos

Programa é lançado nesta quinta-feira (17), em Brasília

O Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas) é lançado pelo Governo Federal, nesta quinta-feira (17). A iniciativa oferece o registro de cães e gatos de forma gratuita para centralizar informações sobre os animais domésticos no Brasil. Cada animal registrado receberá um 'RG'.>

O documento consiste em carteirinha com número de identificação único e válido em todo o país. Cada registro terá um QR Code que poderá ser fixado na coleira do animal, permitindo que, em caso de perda, qualquer pessoa consiga localizar o tutor e ajudar o cão ou gato a voltar para casa.>

Os cadastros vão centralizar informações sobre animais domésticos no território nacional em uma base de dados unificada, direcionada à gestão de políticas públicas voltadas à saúde e à proteção animal. A cerimônia de lançamento acontece no Palácio do Planalto em Brasília (DF), na manhã desta quinta (17). >