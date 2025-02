INVESTIGAÇÃO

MP vai apurar medidas de prefeitura baiana que autorizou matar animais abandonados

Carnes do bichos também poderão ser distribuídas, segundo decisão municipal

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou no último dia 6 um procedimento para acompanhar as medidas adotadas pelo Prefeitura de Serrinha, no nordeste baiano, devido ao decreto que prevê o abatimento de animais soltos nas vias públicas, com a distribuição da carne para entidades públicas municipais. >