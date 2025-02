CRIME

Mulher que fingia ser policial civil é alvo de investigação após aplicar golpes

Ao ganhar a confiança das vítimas, ela coletava documentos e informações pessoais e aplicava os golpes, como empréstimos fraudulentos e financiamentos de veículos

Policiais da Delegacia de Itapuã cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro da Mata Escura, na manhã desta segunda-feira (10), em Salvador, após investigações apontarem que uma mulher organizava um esquema de estelionato. A fraude ocorreu enquanto a suspeita prestava serviço à Polícia Civil da Bahia como funcionária terceirizada, atuando no registro de ocorrências policiais. >

De acordo com as investigações, a suspeita utilizou o acesso ao sistema policial e do atendimento ao público para se passar por policial civil. Ganhando a confiança das vítimas, ela coletava documentos e informações pessoais e, com isso, junto a outros suspeitos já identificados, aplicava golpes, como empréstimos fraudulentos e financiamentos de veículos.>