GUARDA COMPARTILHADA?

Quem fica com o pet após o divórcio? Confira o que dizem os especialistas

Advogada e médica veterinária destacam questões jurídicas e estratégias para preservar a saúde dos animais de estimação em casos de separação

Vistos como membros da família, os animais integram, cada vez mais, a rotina de vários brasileiros. Uma pesquisa realizada em 2024 pela Abinpet, em parceria com o Instituto Pet Brasil, revelou que o país possui mais de 160 milhões de animais, entre cães, gatos, aves, répteis, peixes e pequenos mamíferos. Contudo, esse número expressivo chama atenção para uma questão específica: em caso de divórcio, quem se torna responsável pela guarda do animal de estimação? >

Segundo a advogada e professora do curso de Direito da Universidade Salvador (Unifacs), Lize Borges, o Código Civil trata os animais de estimação como bens semoventes, ou seja, de forma semelhante a objetos móveis, como um carro ou qualquer outro bem. >

Apesar disso, uma nova proposta de atualização do Código Civil que ainda está em trâmite no Congresso Nacional propõe que os pets sejam reconhecidos como seres sencientes, capazes de sentir, passando a ter uma proteção jurídica mais específica.>

Já em relação à tutela legal do animal, a especialista aponta que é possível estabelecer acordos que determinem a guarda e responsabilidades financeiras dos pets em caso de separação. “É possível dispor sobre guarda, convivência e alimentos por meio de acordos pré-nupciais, acordos após o divórcio ou mesmo contratos que visem estabelecer o compartilhamento do tempo e divisão das responsabilidades entre os tutores”, explica.>

Precisa pagar pensão?

A professora ainda aponta que é essencial observar a possibilidade de pagamento de cada ex-cônjuge ou companheiro, fazendo com que a pensão seja proporcional ao que cada um ganha. Assim, ambos os tutores podem contribuir proporcionalmente ao custeio das despesas. “Esse cálculo deve ser feito com base nas despesas com saúde, remédios, alimentação, higiene, lazer, dentre outras a serem observadas”, afirma.>