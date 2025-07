PROMOÇÃO

Shopping de Salvador sorteia carros elétricos na campanha Julho Black Brasil 2025

Ação acontece de 10 a 31 de julho no Center Lapa

Millena Marques

Publicado em 11 de julho de 2025 às 09:30

Julho Black Brasil Crédito: Divulgação

O Shopping Center Lapa, administrado pelo Grupo AD, participa de uma campanha que vai sortear carros elétricos em todo o país. Trata-se da Julho Black Brasil 2025, realizada simultaneamente em 36 shoppings da rede. Entre 10 e 31 de julho, os clientes concorrem ao sorteio de três carros elétricos BYD Dolphin Mini. >

A cada R$ 300 em compras, o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio, que será realizado em 6 de agosto, com o resultado divulgado no dia 7. No período da promoção, as compras realizadas de segunda a quinta dão direito a cupons dobrados. Para participar, basta acessar o site promocional ou escanear o QR Code, realizar o cadastro da nota fiscal com o CPF do consumidor e concorrer. As informações completas, o regulamento e o link para cadastro estão disponíveis nos canais oficiais do shopping.>

O Julho Black é também uma oportunidade para aproveitar as ofertas do shopping e já garantir o presente do Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho. Por exemplo, na Petite Jolie, localizada no piso L2, os descontos chegam a 50%. Na Amiga Perua (L2), as blusas estão em oferta, com preços a partir de R$ 29,90. >

Sobre o prêmio>

Compacto, 100% elétrico e voltado à mobilidade urbana, o BYD Dolphin Mini oferece conectividade, autonomia e tecnologia de ponta. O modelo acompanha as tendências de consumo mais sustentáveis e atende à busca por soluções inovadoras para o deslocamento no dia a dia, em sintonia com as diretrizes de sustentabilidade e incentivo à inovação que orientam as iniciativas do Grupo AD.>

“A campanha Julho Black Brasil valoriza ainda mais o nosso consumidor, oferecendo vantagens e conexões por meio de experiências acessíveis, com prêmios que dialogam com os novos hábitos de mobilidade e consumo consciente”, declara a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz.>