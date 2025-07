INTERIOR DA BAHIA

Suspeitos de extorquir mais de R$ 2 milhões de dono de farmácia são presos

Prisões ocorreram durante Operação Otiosus, da Polícia Civil

Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo criminoso investigado por extorsão, agiotagem e posse ilegal de arma de fogo, com atuação nos municípios de João Dourado, Irecê e Várzea Nova, no interior da Bahia. Na Operação Otiosus, deflagrada na quinta-feira (10), foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão domiciliar. >

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, 28 munições do mesmo calibre, cinco munições calibre 38, um cofre, R$ 7.250 em espécie, notas promissórias, dois cheques preenchidos nos valores de R$ 90 mil e R$ 43 mil, recibos de imóveis rurais, aparelhos celulares e um caderno de anotações.>

As investigações começaram após a prisão em flagrante de dois homens, em 24 de junho deste ano, no município de Irecê, também no interior. A dupla é suspeita de extorquir, ao longo de cerca de três anos, o proprietário de uma farmácia da cidade, causando um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões. As investigações apontaram a atuação de um grupo familiar responsável por conduzir as práticas criminosas de forma sistemática.>