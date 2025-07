EXPANSÃO

Conta sênior da Uber chega a Salvador com foco em idosos; veja como usar

Nos próximos dias, recurso estará disponível em todo país

Carol Neves

Publicado em 11 de julho de 2025 às 11:30

Uber Crédito: Shutterstock

A funcionalidade conta sênior da Uber, lançada no início de junho em três capitais, agora será disponibilizada para usuários de todo o Brasil, incluindo Salvador, nos próximos dias. A novidade faz parte da expansão das opções do Perfil Familiar da plataforma e tem como objetivo tornar o uso do aplicativo mais simples para pessoas idosas. >

A conta sênior foi pensada para atender às necessidades específicas do público mais velho, com texto e ícones maiores, menos telas e botões, facilitando o processo de solicitar corridas. Além disso, o familiar que cria o perfil pode ajudar a organizar as viagens, acompanhar os deslocamentos em tempo real, gerenciar pagamentos e garantir mais segurança para quem usa o serviço.>

A modalidade funciona diretamente no aplicativo da Uber, por meio do Perfil Familiar. O organizador do perfil, geralmente um filho, neto ou cuidador, é quem convida o familiar idoso para utilizar a conta. Não é necessário que ambos morem na mesma cidade, o que facilita o acompanhamento a distância.>

Aplicativos de transporte 1 de 5

Além de oferecer autonomia para que os usuários idosos possam pedir viagens sozinhos, a funcionalidade também permite que familiares ou cuidadores atuem sempre que necessário. É possível, por exemplo, salvar locais frequentes como casa, mercado e clínicas médicas, configurar um método de pagamento compartilhado ou até mesmo entrar em contato com o motorista durante a corrida.>

O desenvolvimento da conta sênior foi feito com o apoio de especialistas em acessibilidade e com a participação de idosos durante os testes. A intenção, segundo a Uber, é permitir uma experiência mais intuitiva, segura e adaptada às necessidades de uma geração que nem sempre se sente confortável com interfaces digitais tradicionais.>

Como ativar a conta sênior no app da Uber:>

Acesse o menu no aplicativo da Uber >

Vá em "Configurações" e selecione "Configure seu Perfil Familiar">

Clique em "Continuar" e depois em "Convidar Familiar">

Escolha um contato da lista. A pessoa convidada receberá um link para baixar o app e criar sua conta sênior>

Após o aceite, ela poderá usar o app com a interface adaptada, pedir viagens sozinha ou com ajuda>