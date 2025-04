JULGAMENTO

Júri: cantor gospel diz que foi ameaçado para não denunciar morte de Sara Freitas à polícia

Davi Oliveira é ouvido como testemunha de acusação

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2025 às 11:07

Davi Oliveira é ouvido como testemunha de acusação Crédito: Reprodução

O cantor gospel Davi Oliveira revelou nesta terça-feira (15) que foi ameaçado para que não denunciasse a morte da pastora Sara Freitas à polícia. Davi é a primeira testemunha ouvida no julgamento de um dos acusados pela morte da pastora, Gideão Duarte Lima, que acontece hoje em Dias D'Ávila, na Grande Salvador. Gideão é apontado como responsável por dirigir o carro no dia do crime.>

Davi chegou a ser considerado suspeito por receber R$ 200 como "cortesia", porque sabia do plano para matar Sara, mas não participou do crime. Em novembro de 2023, ele se apresentou para a polícia depois da prisão do bispo Zadoque. >

O crime, de acordo com a investigação, teve Ederlan Mariano, marido da vítima, como autor intelectual. Já os executores apontados pelo inquérito policial são Bispo Zadoque e Victor Gabriel. Os três, no entanto, ainda não vão passar porque interpuseram recurso quando a data foi estipulada e o caso foi desmembrado.>

Em depoimento, Davi revelou que tinha combinado com Zadoque para buscá-lo na rodoviária no dia 24 de outubro, data do crime, por volta das 20h - depois, portanto, da morte de Sara. Na rodoviária, ele entrou em um carro branco onde estavam Gideão [dirigindo], Victor e Zadoque. O destino da viagem era a casa de Zadoque, onde o cantor ficou com o dono do imóvel, sendo que Victor e Gideão seguiram para outro destino.>

“Ele estava agoniado, muito nervoso. Naquele momento, ele me falou que havia matado alguém. Eu não acreditei, mas ele falou que ia passar na televisão. Ele não citou quem ele tinha matado, mas falou que ia passar nas mídias", lembrou Davi durante sua fala no júri. >

As ameaças não demoraram. “No outro dia, ele começou a me ameaçar para não contar e a gente foi para a feira. Lá, Ederlan ligou para Zadoque, que me obrigou a ir para casa de Ederlan. Eu fiquei no estúdio e os dois ficaram conversando na cozinha. Naquele momento, não tinha no noticiário a morte de Sara. Eu sabia que eles tinham feito algo, mas não sabia o que era”, acrescentou. >

O cantor admitiu que recebeu um valor em dinheiro. “O dinheiro citado [R$ 200] eu recebi, mas era um valor que tinha pedido a ele um dia antes de o encontrar porque minha esposa estava com um problema de saúde. [….] Após ir para casa de Ederlan, cada um foi para o seu lado e eu fui para casa [Plataforma, em Salvador]. Quando começou sair a notícia de Sara, eu juntei as peças, mas tinha medo de falar porque fui ameaçado por eles”, afirma. >