JUSTIÇA

Caso Sara Freitas: último dia da audiência de instrução vai decidir se acusados vão a júri popular

Sessão acontece no Fórum de Dias D'Ávila

Larissa Almeida

Publicado em 7 de maio de 2024 às 10:52

Sara Mariano Crédito: Reprodução

A terceira audiência de instrução do caso da cantora gospel Sara Freitas, assassinada em outubro do ano passado, estava prevista para ter início às 9h30 desta terça-feira (7), no Fórum de Dias D'Ávila, mas começou por volta das 11h. É essa etapa do processo que vai decidir se os acusados pela morte da cantora vão à júri popular.

Nessa manhã, a previsão é de que haja o interrogatório dos quatro homens apontados como autores do assassinato: Ederlan Santos Mariano, que seria o autor intelectual do crime que vitimou Sara, Weslen Pablo Correia de Jesus – conhecido como “Bispo Zadoque” –, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves, que seriam os executores do crime.

Na segunda audiência, ocorrida no dia 16 de abril, quatro testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa foram ouvidas. Segundo o advogado da família de Sara, Rogério Matos, o interrogatório dos réus foi adiado para esta terça-feira pelo horário de término das diligências das testemunhas, às 16h daquele dia. A preocupação era com o transporte dos quatro réus, presos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Para hoje, é esperado que o interrogatório dure até o início da tarde, sobretudo porque a defesa dispensou a oitiva das testemunhas restantes, decidindo incluí-las apenas no processo declaratório, uma vez que os testemunhos diziam respeito apenas ao caráter dos acusados e não tinham relação com o crime.