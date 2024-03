CANDEIAS

Caso Sara Mariano: acusados de matar cantora gospel são ouvidos em fórum

Nesta terça-feira (26), na cidade de Candeias, o Caso Sara Mariano terá também sua primeira audiência. Será às 9h, no fórum criminal da cidade.

Sara era casado com Ederlan, que também era responsável por administrar a carreira da cantora. No dia do crime, em 24 de outubro, Sara foi informada de que deveria fazer apresentação em um evento evangélico na Região Metropolitana de Salvador.