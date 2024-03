POLÍCIA INVESTIGA

Irmãos de motorista preso por morte de Sara Mariano são assassinados em Camaçari

Airane Duarte de Lima Reis, 31 anos, e Edson Duarte de Lima, 30, foram mortos a tiros; Gideão ainda não foi informado do crime

Airane Duarte de Lima Reis, 31 anos, e Edson Duarte de Lima, 30, foram baleados na Rua Itamaraju, no bairro Verdes Horizontes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviado ao local, mas os dois já estavam mortos.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que um homem, pilotando uma motocicleta, se aproximou de Edson e efetuou os disparos de arma de fogo. Os policiais militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia. A 4ª Delegacia de Homicídios (Camaçari) investiga o caso.

O advogado Carlos Augusto Vaz, responsável pela defesa de Gideão, diz que o motorista não foi informado ainda sobre a morte dos irmãos. Ele diz que, segundo informações preliminares, o suspeito teria como alvo Edson, e Airane acabou baleada no atentado.

Gideão foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, junto com o marido de Sara, o pastor Ederlan Santos Mariano; Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves.

A denúncia diz que o crime aconteceu porque Zadoque, Victor e Gideão, sob ordens de Ederlan, queriam “se apoderar da imagem pública de Sara Mariano, fazendo uso de toda a estrutura já montada em torno dela, para lançar a carreira de Victor, com o que todos lucrariam futuramente".

Sara era casado com Ederlan, que também era responsável por administrar a carreira da cantora. No dia do crime, em 24 de outubro, Sara foi informada de que deveria fazer apresentação em um evento evangélico na Região Metropolitana de Salvador.