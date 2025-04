JULGAMENTO

Acusado por morte da pastora Sara Freitas vai a júri popular; saiba quando sai a sentença

Gideão Duarte Lima teria levado vítima de carro para o local do crime

Advogado de acusação no caso, Rogério Matos afirma que a expectativa do grupo que pede a condenação de Gideão é positiva, considerando as provas e as testemunhas juntadas ao processo. Segundo ele, o júri deve acabar e a sentença deve ser dada ainda nesta terça-feira, no final da tarde.>