CRIME

Caso Sara Freitas: suspeitos de matarem cantora gospel vão a júri popular

Os quatro homens apontados como suspeitos da morte da cantora gospel Sara Freitas irão a júri popular. A decisão foi publicada na última segunda-feira (19) pela Vara Criminal de Dias D’Ávila acatando a denúncia do Ministério Público Estadual (MP-BA) contra Ederlan Santos Mariano, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque, Gideão Duarte de Lima e Victor Gabriel Oliveira Neves.

O processo corre em segredo de justiça. As informações foram passadas para o CORREIO por Rogério Matos, advogado criminalista que representa a família da vítima no processo. Ainda cabe recurso da decisão.

A cantora gospel e pastora Sara Freitas desapareceu no dia 24 de outubro, após sair de casa, no bairro de Valéria, em Salvador, para um evento religioso que ocorreria em Dias D'Ávila. Na ocasião, o então marido dela, Ederlan Mariano, denunciou o desaparecimento.

Ele informou na ocasião que Sara tinha costume de participar de vários eventos religiosos e na noite de terça um carro foi buscá-la para levá-la até o encontro do qual ela participaria. Mais tarde, ele tentou falar com a esposa e não conseguiu. Ele chegou a dizer que não tinha mais detalhes sobre se ela chegou a partir do evento.