Caso Sara Freitas: júri popular dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel já dura quase 30 horas

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Monique Lobo
Publicado em 25 de março de 2026 às 15:30
O julgamento dos réus acusados de matar a cantora gospel Sara Freitas já dura quase 30 horas e segue nesta quarta-feira (25). A sessão começou na manhã de terça-feira (24), por volta das 11h, e acontece na cidade de Dias D’Avila, na Região Metropolitana de Salvador, onde o corpo da vítima foi encontrado, em outubro de 2023.
Os réus Ederlan Santos Mariano, marido da vítima e apontado como mandante do crime, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves foram ouvidos na terça, além das testemunhas. Nesta quarta, acontecem os debates do Ministério Público e da defesa. A previsão é que o veredito também seja dado nesta quarta.
Caso Sara Freitas
Sete jurados participam do julgamento, além do promotor, assistente de acusação e advogados de defesa.
Sara Freitas foi morta com 22 facadas, após ser atraída para um falso evento religioso. O crime foi registrado em 24 de outubro de 2023.
Além dos três réus deste julgamento, outro home também foi acusado de participação no crime. Gideão Duarte de Lima foi o responsável por levar a vítima ao local do crime e foi condenado, no ano passado, a 20 anos e 4 meses de prisão.