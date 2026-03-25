JULGAMENTO

Caso Sara Freitas: júri popular dos três acusados pelo assassinato da cantora gospel já dura quase 30 horas

Previsão é que veredito saia ainda nesta quarta-feira (25)

Monique Lobo

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:30

Sara Freitas Crédito: Reprodução

O julgamento dos réus acusados de matar a cantora gospel Sara Freitas já dura quase 30 horas e segue nesta quarta-feira (25). A sessão começou na manhã de terça-feira (24), por volta das 11h, e acontece na cidade de Dias D’Avila, na Região Metropolitana de Salvador, onde o corpo da vítima foi encontrado, em outubro de 2023.

Os réus Ederlan Santos Mariano, marido da vítima e apontado como mandante do crime, Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como bispo Zadoque, e Victor Gabriel Oliveira Neves foram ouvidos na terça, além das testemunhas. Nesta quarta, acontecem os debates do Ministério Público e da defesa. A previsão é que o veredito também seja dado nesta quarta.

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Sete jurados participam do julgamento, além do promotor, assistente de acusação e advogados de defesa.

Crime que chocou

Sara Freitas foi morta com 22 facadas, após ser atraída para um falso evento religioso. O crime foi registrado em 24 de outubro de 2023.