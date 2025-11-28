BASTIDORES

Alta estação do varejo: como o Mercado Livre opera sem parar na Black Friday

Empresa aposta em velocidade para conquistar o consumidor na semana mais concorrida do ano; CORREIO visitou centro de distribuição

Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:30

Mercado Livre intensifica operações na Black Friday Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Entre milhares de ofertas, atividade 24 horas por dia e esteiras de produtos a todo vapor, o Mercado Livre é uma das empresas que estão prontas para a Black Friday. Todo ano, essa é a data que marca o início da alta estação para a companhia argentina.

No site, o “selo black” aponta para os clientes os produtos que estão com os maiores descontos (aparece quando o item está com o preço mais baixo nos último 60 dias). No centro de distribuições da empresa em Lauro de Freitas, visitado pelo CORREIO nesta quinta-feira (27), milhares de produtos são enviados diariamente e outros milhares esperam no estoque pelo momento em que serão comprados, com a possibilidade de chegar à casa do comprador no mesmo dia do clique - as chamadas "vendas full".

Mercado Livre intensifica operações na Black Friday 1 de 11

“Quando você vai fazer os estudos, muitas vezes, as pessoas preferem pagar um pouquinho mais caro para ter velocidade de entrega e garantir aquilo que necessita. Então, hoje, aqui na Região Metropolitana de Salvador, por exemplo, a gente tem a modalidade de entrega no mesmo dia. E mais de 60% dos produtos enviados pelo Mercado Livre em todas as capitais brasileiras a gente entrega em até 48 horas”, diz Haroldo Lopes, gerente de operações da empresa.

Existem 25 polos full no Brasil. O primeiro foi em Louveira, em São Paulo, e depois veio Cajamar, também em SP. No Nordeste, são três: o Lauro de Freitas, um no Grande Recife (o primeiro a chegar na região) e outro em Simões Filho, também na RMS, inaugurado há apenas um mês. Outros estados têm os chamados service centers, que recebem produtos de outros centros e fazem a redistribuição para o consumidor final, a “última milha”.

“Essa unidade de Lauro de Freitas é a primeira operação 100% Mercado Livre, com frota e com equipamento 100% próprio. Depois disso, todas as outras viraram próprias, inclusive, as primeiras que não eram da gente fizeram a internalização. Hoje, todos os fundos do Mercado Livre são operações próprias, desde a pessoa que abre a doca até a que faz a embalagem do produto”, afirma Natália di Pace, gerente de operações da empresa.

Mercado Livre gera empregos na Bahia 1 de 5