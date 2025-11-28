Acesse sua conta
Alta estação do varejo: como o Mercado Livre opera sem parar na Black Friday

Empresa aposta em velocidade para conquistar o consumidor na semana mais concorrida do ano; CORREIO visitou centro de distribuição

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:30

Mercado Livre intensifica operações na Black Friday
Mercado Livre intensifica operações na Black Friday Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Entre milhares de ofertas, atividade 24 horas por dia e esteiras de produtos a todo vapor, o Mercado Livre é uma das empresas que estão prontas para a Black Friday. Todo ano, essa é a data que marca o início da alta estação para a companhia argentina.

No site, o “selo black” aponta para os clientes os produtos que estão com os maiores descontos (aparece quando o item está com o preço mais baixo nos último 60 dias). No centro de distribuições da empresa em Lauro de Freitas, visitado pelo CORREIO nesta quinta-feira (27), milhares de produtos são enviados diariamente e outros milhares esperam no estoque pelo momento em que serão comprados, com a possibilidade de chegar à casa do comprador no mesmo dia do clique - as chamadas "vendas full".



Centro de distribuição de Lauro de Freitas funciona 24 horas por dia, sete dias por semana por Arisson Marinho/CORREIO
Além de receber e direcionar compras de todos os lugares, centro tem também um estoque que permite que clientes recebam os produtos no dia da compra; são as chamadas "vendas full" por Arisson Marinho/CORREIO
Dois dos três centros de distribuição do Nordeste ficam na Bahia: em Lauro de Freitas e Simões Filho por Arisson Marinho/CORREIO
O primeiro centro de distribuição nordestino fica em Pernambuco por Arisson Marinho/CORREIO
Outros estados têm os chamados service centers, que recebem produtos de outros centros e fazem a redistribuição para o consumidor final, a “última milha”. por Arisson Marinho/CORREIO
Empresa tem caixas transportadoras que são empilhadas nos caminhões, com o objetivo de otimizar espaço e enviar mais produtos por Arisson Marinho/CORREIO
Existem 25 polos full no Brasil. O primeiro foi em Louveira, em São Paulo, e depois veio Cajamar, também em SP por Arisson Marinho/CORREIO
Haroldo Lopes e Natália di Pace são gerentes de operações do Mercado Livre por Arisson Marinho/CORREIO
Milhares de produtos saem todos os dias e outros milhares compõem o estoque da empresa por Arisson Marinho/CORREIO
Preços de Black Friday se estenderam por todo o mês de novembro por Arisson Marinho/CORREIO
Hoje, Mercado Livre vê a Bahia como um polo muito importante para a logística da empresa no Nordeste por Arisson Marinho/CORREIO
Centro de distribuição de Lauro de Freitas funciona 24 horas por dia, sete dias por semana por Arisson Marinho/CORREIO

“Quando você vai fazer os estudos, muitas vezes, as pessoas preferem pagar um pouquinho mais caro para ter velocidade de entrega e garantir aquilo que necessita. Então, hoje, aqui na Região Metropolitana de Salvador, por exemplo, a gente tem a modalidade de entrega no mesmo dia. E mais de 60% dos produtos enviados pelo Mercado Livre em todas as capitais brasileiras a gente entrega em até 48 horas”, diz Haroldo Lopes, gerente de operações da empresa.

Existem 25 polos full no Brasil. O primeiro foi em Louveira, em São Paulo, e depois veio Cajamar, também em SP. No Nordeste, são três: o Lauro de Freitas, um no Grande Recife (o primeiro a chegar na região) e outro em Simões Filho, também na RMS, inaugurado há apenas um mês. Outros estados têm os chamados service centers, que recebem produtos de outros centros e fazem a redistribuição para o consumidor final, a “última milha”.

Black Friday baiana tem corrida por descontos em remédios e cosméticos; veja ofertas

Novo Centro de Distribuição do Mercado Livre na Bahia vai gerar 6,5 mil empregos

“Essa unidade de Lauro de Freitas é a primeira operação 100% Mercado Livre, com frota e com equipamento 100% próprio. Depois disso, todas as outras viraram próprias, inclusive, as primeiras que não eram da gente fizeram a internalização. Hoje, todos os fundos do Mercado Livre são operações próprias, desde a pessoa que abre a doca até a que faz a embalagem do produto”, afirma Natália di Pace, gerente de operações da empresa.

Mercado Livre gera empregos na Bahia

Bahia figurou entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024 por Joá Souza/GOVBA
Mercado Livre abriu novo centro de distribuição na Bahia há um mês por Joá Souza/GOVBA
Bahia tem dois centros de distribuição full por Divulgação
Mercado Livre  trouxe espaço itinerante para levar casa mais vigiada do Brasil ao público no início de 2024 por Divulgação
Mercado Livre na Bahia por Divulgação
Bahia figurou entre os cinco estados com maior volume de pedidos online em 2024 por Joá Souza/GOVBA

Atento ao crescimento do mercado farmacêutico, o Mercado Livre também busca entrar nesse varejo, o que gerou reações mistas do setor. A empresa está no processo de aquisição da Farmácia Cuidamos e pretende atuar, num primeiro momento, comprando o estoque e vendendo-o diretamente ao consumidor final. Posteriormente, a intenção é poder operar também no modelo de venda indireta, em que o marketplace funciona como um intermediário conectando o vendedor (farmácias) com o comprador.

