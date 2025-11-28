Alta estação do varejo: como o Mercado Livre opera sem parar na Black Friday

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:30
Entre milhares de ofertas, atividade 24 horas por dia e esteiras de produtos a todo vapor, o Mercado Livre é uma das empresas que estão prontas para a Black Friday. Todo ano, essa é a data que marca o início da alta estação para a companhia argentina.
No site, o “selo black” aponta para os clientes os produtos que estão com os maiores descontos (aparece quando o item está com o preço mais baixo nos último 60 dias). No centro de distribuições da empresa em Lauro de Freitas, visitado pelo CORREIO nesta quinta-feira (27), milhares de produtos são enviados diariamente e outros milhares esperam no estoque pelo momento em que serão comprados, com a possibilidade de chegar à casa do comprador no mesmo dia do clique - as chamadas "vendas full".
Mercado Livre intensifica operações na Black Friday
“Quando você vai fazer os estudos, muitas vezes, as pessoas preferem pagar um pouquinho mais caro para ter velocidade de entrega e garantir aquilo que necessita. Então, hoje, aqui na Região Metropolitana de Salvador, por exemplo, a gente tem a modalidade de entrega no mesmo dia. E mais de 60% dos produtos enviados pelo Mercado Livre em todas as capitais brasileiras a gente entrega em até 48 horas”, diz Haroldo Lopes, gerente de operações da empresa.
Existem 25 polos full no Brasil. O primeiro foi em Louveira, em São Paulo, e depois veio Cajamar, também em SP. No Nordeste, são três: o Lauro de Freitas, um no Grande Recife (o primeiro a chegar na região) e outro em Simões Filho, também na RMS, inaugurado há apenas um mês. Outros estados têm os chamados service centers, que recebem produtos de outros centros e fazem a redistribuição para o consumidor final, a “última milha”.
“Essa unidade de Lauro de Freitas é a primeira operação 100% Mercado Livre, com frota e com equipamento 100% próprio. Depois disso, todas as outras viraram próprias, inclusive, as primeiras que não eram da gente fizeram a internalização. Hoje, todos os fundos do Mercado Livre são operações próprias, desde a pessoa que abre a doca até a que faz a embalagem do produto”, afirma Natália di Pace, gerente de operações da empresa.
Mercado Livre gera empregos na Bahia
Atento ao crescimento do mercado farmacêutico, o Mercado Livre também busca entrar nesse varejo, o que gerou reações mistas do setor. A empresa está no processo de aquisição da Farmácia Cuidamos e pretende atuar, num primeiro momento, comprando o estoque e vendendo-o diretamente ao consumidor final. Posteriormente, a intenção é poder operar também no modelo de venda indireta, em que o marketplace funciona como um intermediário conectando o vendedor (farmácias) com o comprador.