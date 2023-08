Confira outras celebridades que sofrem com alopecia

A cantora Maiara, que faz parceria com Maraísa, revelou nesta quinta-feira (24) que foi diagnosticada com alopecia, uma condição dermatológica que dificulta o crescimento do cabelo, causando até a queda dos fios.

No entanto, a doença virou um dos assuntos mais comentados nos últimos anos, principalmente após a revelação de Jade Smith, de 51 anos, esposa do ator internacional Will Smith, que precisou raspar a cabeça após a descoberta do problema de saúde. Ela revelou ao jornal The Guardian que teve de ser muito forte para aceitar o diagnóstico.