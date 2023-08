Maiara é diagnosticada com alopecia e realiza tratamento

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraísa, revelou que também foi diagnosticada com alopecia, assim como a irmã. A artista, que tem 35 anos, está em tratamento contra o problema de saúde.



Em conversa ao site Quem, a sertaneja comentou que está sendo acompanhada por uma equipe de especialista em tricologia e restauração capilar, além de fazer laces com uma criadora da técnica de alongamento microemborrachado.



“Não adianta só ter um cabelo bonito por fora, ele tem que estar saudável por dentro também. A Eliana e o doutor Domingos fazem isso por mim. Eles cuidam do meu cabelo de forma integral, desde a escolha do mega, a troca, até o método da microemborrachada. E não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima”, disse a cantora.