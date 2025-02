QUEDA DE CABELO

Alopecia ganha novas formas de tratamento

Sociedade Brasileira de Dermatologia divulgou recomendações atualizadas para aprimorar manejo da doença, que provoca a perda súbita de cabelos

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) publicou um novo documento que atualiza as informações sobre a alopecia, doença que causa perda súbita de cabelo. >

Por ser uma doença crônica, não existe uma cura definitiva, mas os tratamentos ajudam a controlá-la. “Embora já existisse um protocolo estabelecido no consenso de 2020, os avanços nos estudos nos últimos anos tornaram necessária a inclusão dessas novas opções terapêuticas, além de uma nova forma de classificação que considera a extensão e a gravidade da alopecia areata”, relata a dermatologista Barbara Miguel, do Hospital Israelita Albert Einstein. >

O novo consenso estabelece as melhores opções para casos leves, moderados e graves. Para esses últimos, há uma opção terapêutica recente: os inibidores da enzima Janus quinase (JAK), como baricitinibe e ritlecitinibe. Aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e já disponíveis no Brasil, eles atuam barrando a ação da enzima envolvida no processo inflamatório que desencadeia esse tipo de alopecia.>