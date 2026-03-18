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Infestação de ratos: empresa de reciclagem é notificada e ficará fechada por 15 dias

Animais invadem casas e fazem túneis nas calçadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:31

Infestação de ratos
Infestação de ratos Crédito: Arquivo pessoal

A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, está sofrendo uma infestação de ratos. Moradores relatam que uma calçada está destruída por causa das escavações e túneis feitos pelos roedores.

De acordo com informações do g1 Rio Grande do Sul, moradores do bairro Santa Rita alegam que os animais se multiplicaram após a instalação de uma empresa de reciclagem na região.

Infestação de ratos

Arquivo pessoal por Infestação de ratos
Arquivo pessoal por Infestação de ratos
Arquivo pessoal por Infestação de ratos
Arquivo pessoal por Infestação de ratos
Arquivo pessoal por Infestação de ratos
Arquivo pessoal por Infestação de ratos
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Arquivo pessoal por Infestação de ratos

"Não pode ter mais horta, não pode mais abrir uma janela para ventilar a casa, que o cheiro vem, barata vem. A calçada aqui no nosso bairro não dá mais para transitar, porque eles fizeram um túnel gigante e tá insustentável mesmo", relata uma moradora, que preferiu não se identificar.

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Na terça-feira (17), a Vigilância Sanitária esteve no local, que foi notificado e ficará fechado por 15 dias. A Prefeitura de Bento Gonçalves ainda proibiu a entrada de novos materiais na reciclagem até que os responsáveis façam as adequações.

Tags:

rio Grande do sul Infestação de Ratos

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