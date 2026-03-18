RIO GRANDE DO SUL

Infestação de ratos: empresa de reciclagem é notificada e ficará fechada por 15 dias

Animais invadem casas e fazem túneis nas calçadas

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:31

Infestação de ratos Crédito: Arquivo pessoal

A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, está sofrendo uma infestação de ratos. Moradores relatam que uma calçada está destruída por causa das escavações e túneis feitos pelos roedores.

De acordo com informações do g1 Rio Grande do Sul, moradores do bairro Santa Rita alegam que os animais se multiplicaram após a instalação de uma empresa de reciclagem na região.

Infestação de ratos 1 de 6

"Não pode ter mais horta, não pode mais abrir uma janela para ventilar a casa, que o cheiro vem, barata vem. A calçada aqui no nosso bairro não dá mais para transitar, porque eles fizeram um túnel gigante e tá insustentável mesmo", relata uma moradora, que preferiu não se identificar.