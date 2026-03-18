Infestação de ratos: empresa de reciclagem é notificada e ficará fechada por 15 dias

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Millena Marques
Publicado em 18 de março de 2026 às 13:31
A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, está sofrendo uma infestação de ratos. Moradores relatam que uma calçada está destruída por causa das escavações e túneis feitos pelos roedores.
De acordo com informações do g1 Rio Grande do Sul, moradores do bairro Santa Rita alegam que os animais se multiplicaram após a instalação de uma empresa de reciclagem na região.
Infestação de ratos
"Não pode ter mais horta, não pode mais abrir uma janela para ventilar a casa, que o cheiro vem, barata vem. A calçada aqui no nosso bairro não dá mais para transitar, porque eles fizeram um túnel gigante e tá insustentável mesmo", relata uma moradora, que preferiu não se identificar.
Na terça-feira (17), a Vigilância Sanitária esteve no local, que foi notificado e ficará fechado por 15 dias. A Prefeitura de Bento Gonçalves ainda proibiu a entrada de novos materiais na reciclagem até que os responsáveis façam as adequações.