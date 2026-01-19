SERVIÇO

DPT abre mais um posto de emissão da Carteira de Identidade Nacional em Salvador; saiba onde

Unidade foi inaugurada na nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras

Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:40

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29) Crédito: Divulgação

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT), por meio do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), inaugurou um novo posto de atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) na nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras, nesta segunda-feira (19).

De acordo com o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva, a implantação do posto na nova Rodoviária reforça o compromisso do Governo do Estado com a ampliação do atendimento à população.

“Essa é mais uma entrega que atende à diretriz do governador de aproximar os serviços públicos do cidadão. A nova Rodoviária é um espaço estratégico, que permitirá ampliar o acesso à identificação civil, garantindo cidadania, segurança e dignidade para a população baiana”, afirmou.

O posto do DPT/IIPM no SAC Rodoviária conta com seis estações de trabalho, sendo cinco destinadas ao atendimento e uma para entrega de documentos, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com capacidade para 160 atendimentos espontâneos por dia, e aos sábados, das 8h às 12h, com 70 atendimentos. A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita para todo cidadão.