CRIME

Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia

Polícia Militar foi acionada após invasão em cemitério

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:24

Criminosos ateiam fogo em caixão durante enterro na Bahia Crédito: Reprodução

Uma cena chocante foi registrada durante um sepultamento na cidade de Coaraci, no sul da Bahia, no último sábado (17). Criminosos invadiram o cemitério municipal da cidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o caixão e, na sequência, atearam fogo à urna funerária, onde o corpo estava.

Uma guarnição do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada após o ocorrido. Em nota, a Polícia Militar informou que realizou rondas na região, mas que não localizou suspeitos.

