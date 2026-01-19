Acesse sua conta
Criminosos invadem cemitério, disparam contra caixão e incendeiam corpo em enterro na Bahia

Polícia Militar foi acionada após invasão em cemitério

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:24

Criminosos ateiam fogo em caixão durante enterro na Bahia
Criminosos ateiam fogo em caixão durante enterro na Bahia Crédito: Reprodução

Uma cena chocante foi registrada durante um sepultamento na cidade de Coaraci, no sul da Bahia, no último sábado (17). Criminosos invadiram o cemitério municipal da cidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o caixão e, na sequência, atearam fogo à urna funerária, onde o corpo estava. 

Uma guarnição do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada após o ocorrido. Em nota, a Polícia Militar informou que realizou rondas na região, mas que não localizou suspeitos. 

O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura se o crime possui relação com o tráfico de drogas. 

