Morre quarta vítima de incêndio em restaurante no sul da Bahia

Dona do estabelecimento estava internada e morreu nesta sexa-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:38

Chamas podiam ser vistas pelas janelas do estabelecimento
Incêndio foi provocado por explosão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A quarta vítima da explosão de gás em um restaurante de Uruçuca, no sul da Bahia, morreu nesta sexta-feira (16). Silmara Querino Pinheiro, 51, era proprietária do estabelecimento e estava hospitalizada desde que o acidente ocorreu, no dia 2 de janeiro.

Silmara estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde foi transferida após a explosão. Além da dona do restaurante Tempero Baiano, outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo que três não resistiram aos ferimentos.

As mortes de Lucas Querino Alves e Danilo Santana Mendes foram registradas na terça-feira (13). No dia 9 de janeiro, Jorge Valério Jesus do Nascimento, 42, também morreu devido aos ferimentos. 

Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros

Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros
Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros
Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros
Chamas podiam ser vistas pelas janelas do estabelecimento por Reprodução/ Redes sociais
Incêndio foi provocado por explosão por Reprodução/ Redes sociais
1 de 5
Vítima foi levada para Centro de Tratamento de Queimados no HGE por Reprodução/ Corpo de Bombeiros

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uruçuca, as seis pessoas foram atendidas no Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), onde tiveram seus quadros clínicos estabilizados.

Depois, todas as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), instalado no Hospital Geral do Estado (HGE).

O incêndio ocorreu no distrito de Serra Grande e foi provocado pela explosão de um botijão de gás de cozinha, segundo informações da TV Santa Cruz.

As vítimas foram socorridas por populares antes da chegada dos bombeiros. De acordo com a Secretaria de Saúde, as seis vítimas tiveram queimaduras graves.

A ocorrência foi inicialmente atendida por bombeiros do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM), com sede em Itabuna. Os militares também realizaram o rescaldo. 

