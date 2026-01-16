Acesse sua conta
Dois suspeitos são presos por tortura e execução de homem em Salvador

Prisões foram realizadas nesta sexta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:24

Polícia Civil
Suspeitos têm 20 e 21 anos Crédito: Divulgação

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos pelo envolvimento na morte de Fabrício Mendes Almeida, torturado e morto no bairro do Lobato, em Salvador, em setembro do ano passado. 

Segundo informações da Polícia Civil, a dupla é ligada a uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídio e extorsão, na região onde ocorreu a execução.

Um dos suspeitos foi localizado em uma residência no bairro de Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, enquanto o outro teve o mandado de prisão temporária cumprido no Centro de Observação Penal (COP), no bairro da Mata Escura. A dupla segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

Ordens judiciais de busca e apreensão também foram cumpridas em imóveis vinculados aos investigados, nos bairros do Lobato, Itacaranha e Acupe de Brotas, em Salvador, e na cidade de Lauro de Freitas. 

