Dois suspeitos são presos por tortura e execução de homem em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:24
Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos pelo envolvimento na morte de Fabrício Mendes Almeida, torturado e morto no bairro do Lobato, em Salvador, em setembro do ano passado.
Segundo informações da Polícia Civil, a dupla é ligada a uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídio e extorsão, na região onde ocorreu a execução.
Um dos suspeitos foi localizado em uma residência no bairro de Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, enquanto o outro teve o mandado de prisão temporária cumprido no Centro de Observação Penal (COP), no bairro da Mata Escura. A dupla segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.
Ordens judiciais de busca e apreensão também foram cumpridas em imóveis vinculados aos investigados, nos bairros do Lobato, Itacaranha e Acupe de Brotas, em Salvador, e na cidade de Lauro de Freitas.