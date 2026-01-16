CRIME

Dois suspeitos são presos por tortura e execução de homem em Salvador

Prisões foram realizadas nesta sexta-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:24

Suspeitos têm 20 e 21 anos Crédito: Divulgação

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos pelo envolvimento na morte de Fabrício Mendes Almeida, torturado e morto no bairro do Lobato, em Salvador, em setembro do ano passado.

Segundo informações da Polícia Civil, a dupla é ligada a uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, homicídio e extorsão, na região onde ocorreu a execução.

Um dos suspeitos foi localizado em uma residência no bairro de Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, enquanto o outro teve o mandado de prisão temporária cumprido no Centro de Observação Penal (COP), no bairro da Mata Escura. A dupla segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.