Temporal destrói posto de combustível em cidade da Bahia

Maysa Polcri
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:40
Um temporal que atingiu a cidade de Baianópolis, no oeste da Bahia, provocou estragos no domingo (18). Um posto de combustível foi destruído, telhados de casas foram arrancados e árvores foram derrubadas. Vídeos gravados por moradores mostram os impactos da chuva, que foi acompanhada por ventos intensos.
O município de 13,6 mil habitantes segue sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas fortes e ventos intensos. Há risco de enxurradas, alagamentos e acumulado elevado de chuva. Para esta segunda-feira (19), há 90% de chances de chuva. As temperaturas variam entre 20 ºC e 28 ºC.
Efeitos do temporal em Baianópolis
A Prefeitura de Baianópolis afirma, em nota, que está de prontidão para atender as famílias afetadas pelas chuvas, oferecendo local para que elas se protejam. A gestão não informou se há pessoas desabrigadas ou desalojadas.
"As secretarias de Assistência Social, Infraestrutura e Administração estão nos locais atingidos, realizando levantamentos e prestando suporte necessário à população", afirma a prefeitura.