CHUVA

Temporal destrói posto de combustível em cidade da Bahia

Fortes chuvas que atingiram a cidade no domingo (18) provocaram estragos

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:40

Estragos provocados pelas chuvas no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um temporal que atingiu a cidade de Baianópolis, no oeste da Bahia, provocou estragos no domingo (18). Um posto de combustível foi destruído, telhados de casas foram arrancados e árvores foram derrubadas. Vídeos gravados por moradores mostram os impactos da chuva, que foi acompanhada por ventos intensos.

O município de 13,6 mil habitantes segue sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas fortes e ventos intensos. Há risco de enxurradas, alagamentos e acumulado elevado de chuva. Para esta segunda-feira (19), há 90% de chances de chuva. As temperaturas variam entre 20 ºC e 28 ºC.

Efeitos do temporal em Baianópolis 1 de 4

A Prefeitura de Baianópolis afirma, em nota, que está de prontidão para atender as famílias afetadas pelas chuvas, oferecendo local para que elas se protejam. A gestão não informou se há pessoas desabrigadas ou desalojadas.