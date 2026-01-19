Acesse sua conta
Temporal destrói posto de combustível em cidade da Bahia

Fortes chuvas que atingiram a cidade no domingo (18) provocaram estragos

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:40

Estragos provocados pelas chuvas no interior da Bahia
Estragos provocados pelas chuvas no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um temporal que atingiu a cidade de Baianópolis, no oeste da Bahia, provocou estragos no domingo (18). Um posto de combustível foi destruído, telhados de casas foram arrancados e árvores foram derrubadas. Vídeos gravados por moradores mostram os impactos da chuva, que foi acompanhada por ventos intensos. 

O município de 13,6 mil habitantes segue sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas fortes e ventos intensos. Há risco de enxurradas, alagamentos e acumulado elevado de chuva. Para esta segunda-feira (19), há 90% de chances de chuva. As temperaturas variam entre 20 ºC e 28 ºC. 

A Prefeitura de Baianópolis afirma, em nota, que está de prontidão para atender as famílias afetadas pelas chuvas, oferecendo local para que elas se protejam. A gestão não informou se há pessoas desabrigadas ou desalojadas.

"As secretarias de Assistência Social, Infraestrutura e Administração estão nos locais atingidos, realizando levantamentos e prestando suporte necessário à população", afirma a prefeitura. 

